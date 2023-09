Marchegg kann siegen – dank eines Oldies

Es geht ja doch! Marchegg feierte im Nachtragsspiel gegen Neusiedl am Dienstag, 29. August, im dritten Anlauf den ersten Saisonsieg. Für den Aufsteiger war es aber nicht nur ein Sieg mit drei Punkten, sondern auch der Beweis, dass man in der Liga mithalten kann. Und wie es der Zufall so will, gelang der letzte Gebietsligasieg ebenfalls gegen Neusiedl: In der Abstiegssaison gewann man am 10. Juni 2016 auswärts mit 3:1.

Auch diesmal konnte Marchegg in Neusiedl siegen. Das 1:0 war zwar kein fußballerischer Leckerbissen, Obmann Torsten Chladek sagte aber unmissverständlich: „Wir haben angeschrieben, der Rest ist vollkommen egal.“ Am Freitag gab es den nächsten Punktezuwachs, von Mit-Aufsteiger Leobendorf II trennt man sich mit 2:2. Chladek haderte mit der Chancenauswertung: „Aufgrund der ersten Halbzeit müssen wir dem Sieg nachtrauen.“

Vom Flughafen zum Marchfeld-Cup

Zwischen den Pfosten stand dabei Sommer-Neuzugang Thomas Weissinger, aber auch nur, weil man Routinier Gerald Zechner drei Partien in wenigen Tagen ersparen wollte. Sonst kommt Weissinger am 38-Jährigen nicht vorbei. Dass er zum Einser wurde, sei Zufall gewesen, erzählt Zechner im NÖN-Gespräch: „Ich war im Sommer, als der Marchfeld-Cup gespielt wurde, im Griechenland-Urlaub, der Thomas (Weissinger) war aber krank und ich bin vom Flughafen direkt zum Spiel nach Lassee gefahren. Dort habe ich ganz gut gehalten und deshalb kommen sie jetzt an mir schwer vorbei (lacht).“ Weissinger kam erst im Sommer zum Verein, nachdem Salih Cakaloglu überraschend seinen Abgang verkündet hatte. Dass der Neuzugang jetzt meistens auf der Bank sitzt und der Tormann-Trainer spielt, „schaut halt blöd aus“, sagt Zechner.

Der Spaß steht für Zechner im Vordergrund

Wie schnell es im Fußball geht und man ausfällt, weiß Zechner aber genau. Seine Hüftprobleme hat er aktuell zwar im Griff, eine künstliche Hüfte wird er irgendwann aber brauchen, verrät er: „Derweil nehme ich entzündungshemmende Tabletten, und so lange das funktioniert, mache ich weiter.“ Deshalb spielt er nur aus Spaß Fußball und trainiert nur einmal wöchentlich, „den Rest mache ich mit meiner Routine“, lacht er.

Gegen Leopoldsdorf und Neusiedl war Zechner überragend, schwärmte Chladek, vor allem gegen Neusiedl zeichnete er sich mehrmals aus: „Er hat uns den Sieg gerettet, aber dass er ein Toptormann ist, wissen wir, nur halt nicht mehr der Jüngste.“ Für den Angesprochenen waren seine Leistungen „ganz in Ordnung“.