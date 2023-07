Neuer Torjäger für Neusiedl

Was die Suche nach Stürmern mit fantastischer Torquote betrifft, ist auf Neusiedl an der Zaya in den vergangenen Jahren Verlass. Im Jänner 2022 kam Lazar Miletic mit 25 Oberliga-Toren in einer Halbsaison nach Neusiedl, wo er den SCN mit zwölf weiteren Treffern zum Titel in der 1. Klasse Nord schoss. Als Miletic ein Jahr später ging, kam Haris Garagic aus der 2. Klasse Wachau/Donau, wo er - ebenfalls in einem halben Jahr - 21 Tore erzielt hatte. In Neusiedl kamen immerhin sechs Stück dazu.

Jetzt verabschiedete sich auch Garagic wieder, er setzt seine Karriere bei Eggenburg in der 2. Landesliga West fort. Sein Nachfolger ist mittlerweile gefunden und kommt aus der Wiener 1. Klasse B, wo er das Süssenbrunn-Trikot trug und satte 40 Tore erzielte. „Es war zwar nur die erste Klasse, aber 40 Tore musst du trotzdem erst einmal schießen“, hofft Neusiedl-Funktionär Roland Hallas auf eine Fortsetzung bei seinem Verein: „Wenn es bei uns 15 in einem Jahr sind, stehst du in der Gebietsliga wahrscheinlich auch nicht so schlecht da.“

Bösmüller kommt aus Mistelbach

Abseits vom neuen Stürmer hat Neusiedl noch einige weitere Spieler an Land gezogen: aus Angern kommt mit Moritz Wolf ein junges Offensivtalent, mit Lukas Bösmüller ein Defensivmann, der zwischen Erster und Reserve pendelte, aus Mistelbach. Ebenfalls neu ist Fabien Damböck, Sohn des früheren Gebietsliga-Stürmers Kapta Mudimula, der starke Athlet spielte zuletzt bei Siebenhirten in Wien. Komplettiert werden die Neuzugänge von Olek Dyshuk, einem jungen Ukrainer, der bisher in Tschechien kickte, sowie Zistersdorfs Kaderspieler Tobias Weixelgartner. Dessen Stiefpapa Rene Stadler übernimmt das Traineramt bei der Neusiedler Reserve.

Nicht mehr mit dabei ist in der neuen Saison Stephan Martinec, er schließt sich Prottes an. Der am Kreuzband bediente Maximilian Friedemann hat sich abgemeldet.