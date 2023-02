Urbanek denkt an Comeback: „Reizt mich“

„Die Spieler sind motiviert und die Einstellung passt, aber optimal läuft die Vorbereitung noch nicht“, seufzt Neusiedl-Sektionsleiter Roland Hallas. Die schwere Verletzung von Markus Ohler überschattet alles.

Wie berichtet, zog sich der Kapitän einen Kreuzbandriss zu. Als Ersatz war David Benedik gedacht, der sich aber ebenfalls am Knie verletzte. Zwar kann auch Philipp Scsepka die Position einnehmen, dennoch denkt Hallas an die Reaktivierung eines früheren Spielers: Thomas Urbanek, der seine Fußballschuhe 2021 an den Nagel hing. Die NÖN fragte beim ehemaligen Kapitän nach: „Der Trainer (Robert Lesdedaj, Anm.) hat mich schon kontaktiert. Reizen würde es mich schon, wenn ich ehrlich bin, aber ich muss es mir noch durch den Kopf gehen lassen und schauen, ob es machbar ist.“ Hauptsächlich wegen der Geburt seines Sohnes und der Corona-Pandemie beendete er 2021 seine Laufbahn.

Auch Alexander Knie ist angeschlagen, berichtet Hallas: „Wie es zu seinem Namen passt, hat er Probleme mit dem Knie, aber ganz lange wird er zum Glück nicht ausfallen.“

1:1 gegen Hellas Kagran als Stimmungsaufheller

Auch die Ergebnisse in den Testspielen waren nicht berauschend. Gegen Marchegg aus der 1. Klasse Nord ging man in der Vorwoche mit 0:4 unter, am letzten Wochenende gab es immerhin ein gerechtes 1:1 gegen Hellas Kagran.

Obwohl noch nicht alles nach Wunsch läuft, will man die Stimmung dennoch hochhalten. Auch deswegen organisierten die Kicker vor dem Marchegg-Spiel, das um 12 Uhr angepfiffen wurde, ein gemeinsames Frühstück beim Bäcker. Aber wieso diese frühe Anstoßzeit? SCM-Obmann Torsten Chladek machte dies aus, um hinterher mit seinem Freund Hallas Mittagessen zu gehen.

Um die Vorbereitung abwechslungsreich zu gestalten, werden immer neue Elemente eingebaut. Wie etwa zwei Trainingseinheiten mit Ex-Zistersdorf und -Poysdorf-Trainer Johann Wolf, der inzwischen als Fitnesscoach tätig ist.