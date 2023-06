Roland Hallas: „Strafe ein Witz“

Das letzte Saisonspiel der Neusiedler wurde bekanntlich nach drei Minuten abgebrochen, nachdem Gegner Sieghartskirchen wegen Kritik am Schiedsrichter geschlossen abgetreten war. Wie zu erwarten war, wurde das Spiel durch den Verband mit 3:0 für Neusiedl gewertet, aber SCN-Sektionsleiter Roland Hallas ist dennoch sauer: „Sieghartskirchen muss nur 200 Euro Strafe zahlen, das ist ein Witz.“

Er befürchtet, dass dadurch vermehrt Spiele durch Abtretens einer Mannschaft abgebrochen werden könnten. Der Sektionsleiter fordert eine erheblich höhere Strafe verbunden mit einer Beteiligung an den entgangenen Kosten des Gegners. In Neusiedl waren diese enorm, da zum Saisonabschluss viel Leberkäse gekauft wurde, der dann entsorgt werden musste. Dem Verband übermittelte man deshalb eine Stellungnahme mit der Forderung einer Kostenübernahme der Sieghartskirchner, Aussicht auf Erfolg ist aber minimal, so Hallas.

Auch den Unmut der Zuschauer konnte er nachvollziehen, sie zahlten sieben Euro Eintritt für drei Minuten Fußball: „Aber wir als SC Neusiedl können ja gar nichts dafür, aber wir müssen uns dann die Kritik anhören.“