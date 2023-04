Prottes ist „jetzt ein Topteam“

Werbung

So bitter das Spiel in Hohenau für Prottes auch endete – der Gegner glich erst in der 93. Minute zum 1:1 aus –, so stolz machte Trainer Aljoscha Kroboth das, was er bis dahin sah. Sein Team war vor der Pause klar besser, ging verdient in Führung, hatte Chancen aufs 2:0, kämpfte, was das Zeug hielt. Womit für Kroboth trotz der Enttäuschung feststeht: „Wir haben uns da wirklich entwickelt. Ich glaube, wir gehören jetzt zu den Topteams in der Gebietsliga.“

Der Schmerz über den verspielten Sieg sei dennoch riesig gewesen, gibt der Coach zu: „Ich bin auch noch jung, aber im Gegensatz zu meinen Burschen doch schon ein alter Hase. Ich bin nach dem Match durch die Kabine gegangen, da waren einige, denen hat das richtig wehgetan. Das hat mich auch beschäftigt. Fußball ist halt brutal.“

Bily will Stolz für das ASV-Trikot sehen

In der Kabine gefragt war auch Hohenau-Coach Rudolf Bily, und zwar zur Halbzeit. Bis dahin präsentierte sich sein Team ein weiteres Mal ganz und gar nicht so, wie er sich das vorstellt. Der späte Punkt, der auch die seit 2019 bestehende Serie ohne Heimniederlage rettete, änderte daran auch nicht viel: „Es fällt mir schwer, mich gegenüber der Vereinsführung und vor allem den Fans schuldig zu fühlen, wenn ich nicht 100 Prozent Leistung von allen Spielern auf dem Platz sehe. Ich möchte, dass wir immer stolz im ASV-Trikot spielen und alles für diese Mannschaft geben. Das vermisse ich noch, aber wir gehen weiter und müssen zu den Leistungen aus der Vorbereitung zurückkehren, wo Herz und Motivation da waren.“

Und zwar schnell, denn die Konkurrenz liegt dem ASV im Nacken – inklusive Lokalrivale Neusiedl, der nach dem zweiten Sieg in Folge nur noch zwei Zähler Rückstand hat.