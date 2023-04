Ignoranz für die Schulterklopfer

Der Höhenflug des SC Prottes geht weiter. Am Wochenende produzierten Trainer Aljoscha Kroboth und seine Schützlinge weitere herausragende Zahlen: 4:0 endete das Heimspiel gegen den FC Tulln. Der hatte zwar als Vorletzter überwintert, zum Frühjahrsstart aber alle drei Partien gewonnen. Damit kletterte Prottes in der Rückrundentabelle an Tulln vorbei auf Rang eins. Zehn Punkte aus vier Spielen schaffte sonst niemand. Bemerkbar macht sich das auch in der Gesamttabelle, wo die Rot-Schwarzen aktuell Dritter sind. Vier Zähler fehlen auf den neuen Spitzenreiter Klosterneuburg, zwei auf den Zweiten Hohenau.

Dass sich diese beiden am Samstagabend im direkten Duell gegenüber stehen, bietet Prottes eine weitere Gelegenheit, zumindest einem der beiden noch näher auf die Pelle zu rücken. Vorausgesetzt man gewinnt selbst das Bezirks-Derby gegen den SC Neusiedl, der bekanntlich auch nicht so schlecht unterwegs ist.

Kroboth: „Ich weiß auch, wie viel Arbeit das ist“

Der Trainer spürt jedenfalls, dass die Resultate auch im Vereinsumfeld etwas bewirken: „Natürlich kommen jetzt die Schulterklopfer und die Frage ‚Was ist, wenn ...?‘. Nichts ist. Es sind erst vier Matches gespielt. Und bei allem Respekt vor den Gegnern, die wir schon gehabt haben, die schweren kommen jetzt erst reihenweise.“ Was Kroboth allerdings nicht so verstanden wissen möchte, als würde er sich nicht freuen: „Ich freu mich am allermeisten. Aber ich weiß auch, wie viel Arbeit das ist und dass es eine Momentaufnahme ist. Es sind noch so viele Spiele zu spielen. Wenn du am Ende Sechster, Siebenter bist, musst du das auch akzeptieren.“ Ziel ist aber etwas anderes: „Wir wollen vorne dran bleiben, einfach weil wir den sportlichen Gedanken haben, dass wir gewinnen wollen und können.“

Auch Obmann Walter Danis spürte die veränderte Meinung im Umfeld bereits, zuletzt beim Frühschoppen am Sonntag: „Da sind sie gekommen und haben gesagt super, super, super. Das sind aber dieselben Leute, die vorher gesagt haben hau sie alle raus (lacht). Das kippt ja schnell, das hab ich schon so oft erlebt, dass ich es richtig einschätzen kann. Ich habe auch zum Trainer gesagt, demütig bleiben, weiter tun.“

Den Verdienst für die Wende schreibt Danis Kroboth zu, selbst sonnt er sich freilich auch im Moment: „Endlich hab ich mal Ruhe, weil ich kann mir sonst eh das ganze Jahr das Raunzen anhören. Jetzt sitze ich und genieße.“