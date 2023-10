Partycrasher vergaßen nur auf das Geschenk

50 Jahre Robert Lesdedaj! Neusiedls Trainer hatte am Sonntag einen ganz besonderen Geburtstag. Feiern wollte er das eigentlich nur mit seiner Familie, ganz in der Nähe seines Wohnhauses im 22. Bezirk. Frau und Kinder hatten allerdings andere Pläne, sie organisierten eine Überraschungsfeier mit rund 30 bis 40 Leuten. Und dann, ja dann standen plötzlich auch noch zehn Neusiedler vor der Tür. „Das war eine Riesenüberraschung, ich habe nicht gewusst, dass meine Familie das plant und überhaupt nicht damit gerechnet“, schilderte Lesdedaj am Montag, immer noch spürbar mitgenommen: „Ich hab mich total gefreut, zittere immer noch am ganzen Körper. Es war wirklich emotional, etwas, das fürs Leben bleibt.“

Schnell vergessen will Neusiedl indes die samstägige 0:1-Niederlage in Wullersdorf. Sektionsleiter Roland Hallas zog am Sonntag eine launige Bilanz: „Ganz Wullersdorf war, glaube ich, heute um 10 Uhr in der Messe und hat sich beim Pfarrer bedankt für die drei Punkte. Sie waren wie ein angeschlagener Boxer im Ring, aber sie haben es halt irgendwie drübergebracht.“

Auch Lesdedaj fand die Niederlage, mit der sein Team auf Rang elf bleibt, „total unglücklich“, er hakte das „vergessene Geschenk“ der Neusiedler Partycrasher zu seinem Jubiläum aber in der Tat schnell ab: „Es kommen sicher bessere Zeiten, davon bin ich überzeugt.“

Schon seit fünf Jahren Trainer in Neusiedl

Die will er selbstverständlich mitgestalten, denn Neusiedl ist mittlerweile sein fußballerisches Zuhause geworden. Im Oktober 2018 angetreten, jährt sich seine Ankunft nun auch schon zum fünften Mal – der SCN ist mit Abstand seine längste Trainerstation. Lesdedaj schwärmt: „Man fühlt sich dort einfach total wertgeschätzt. Das spürt man fast jeden Tag, egal ob vom Vorstand oder den Spielern. Es ist total respektvoll, die Wertschätzung ist immer da. Das ist ganz wichtig.“

Wie der Coach selbst, ist auch die Vereinsseite auch nach fünf Jahren zufrieden mit Lesdedajs Arbeit. Hallas lobt: „Seine Einstellung und sein Einsatz sind noch immer so wie am ersten Tag. Ich bin froh, damals diese Trainerentscheidung getroffen zu haben.“