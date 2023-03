Krickl genießt Sonderstatus

Beim SC Prottes meldete sich mit Stefan Krickl ein ganz wichtiger Mannzurück, er war in den abschließenden zwei Tests gegen Strasshof und Enzersfeld mit dabei. Trotz Trainingsrückstandwird er auch am Samstag gegen Laa beginnen, verrät Trainer Aljoscha Kroboth bereits: "Der Stefan ist einfach eine Ausnahme. Den musst du bringen, selbst wenn er verkehrt auf den Fersen rennt."Dem einen oder anderen Kollegen wird dafür freilich die Bank drohen, was dem Trainer jetzt schon leidtut: "Wir haben leider ein komplettes Überangebot im Mittelfeld. Da muss ich mir was überlegen."

Auch Stürmer Sandro Struckl ist nach längerer Pause wieder mit von der Partie, wenn auch nur als Joker. Genau wie Krickl gelang ihm beim 4:0 gegen Strasshof auch ein Treffer.

