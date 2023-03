Struckl wird lange fehlen

Bittere Nachrichten gab's kurz vor dem Auftaktsieg gegen Laa (5:1) in Prottes. Stürmer Sandro Struckl wird mit einem Problem an der Patellasehne wohl längere Zeit fehlen. Der Kärntner bediente sich im Testspiel gegen Enzersfeld am Knie, im Training wurde die Verletzung dann akut. „So schade um ihn“, hadert Trainer Aljoscha Kroboth, der dafür bei Patrick Pöschl ein glückliches Händchen zeigte.

Der hatte eine starke Vorbereitung als Sechser absolviert, dann aber dem wieder genesenen Schlüsselspieler Stefan Krickl weichen müssen. Pöschl gegen Laa ganz rauszulassen, fand Kroboth aber nicht fair: „Das war der, wo ich am meisten Kopfzerbrechen hatte.“ So stellte er ihn in den Angriff, was der Schützling prompt mit einem Tor dankte. Den Coach freute es: „Plan aufgegangen.“