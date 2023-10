Ablinger wird (länger) fehlen

Prottes durfte im Heimspiel gegen Tulln zwar über einen 1:0-Erfolg und damit wichtige drei Punkte jubeln, musste im Finish aber auch noch eine bittere Pille schlucken: Stürmer Nik Ablinger ließ sich nach einem Foul an ihm zu einem Stoß hinreißen, den der Schiedsrichter als Tätlichkeit wertete. Ablinger wurde in Minute 82 zum insgesamt sechsten Mal in seiner Karriere ausgeschlossen.

Trainer Aljoscha Kroboth rechnet mit zwei Spielen Sperre, sagte am Telefon mit der NÖN: „Ich hoffe, es sind nicht drei.“ Jetzt warten Neusiedl, Marchegg und Leopoldsdorf auf Kroboth und den SCP.