Tulln dominierte Bezirksderby

Sieghartskirchen - Tulln 0:4 (0:0). Erwartungsgemäß ging Sieghartskirchen mit einer defensiven Ausrichtung in das Heimspiel gegen die Bezirkskonkurrenten aus Tulln. Zu Beginn legten es beide Mannschaften noch eher vorsichtig an, doch im Verlauf der ersten Spielzeit übernahm Tulln das Kommando, hatte mehr Ballbesitz und auch ein klares Chancenplus. Sieghartskirchen stand allerdings nicht schlecht und machte den Gästen mit seiner Fünferkette die Offensivbemühungen schwer. So ging es bei 0:0 in die Halbzeit.

„Das erste Tor war der Dosenöffner“

In der 53. Minute bekamen die Fans dann aber den ersten Treffer zu sehen. Nach einem Ballverlust der Gastgeber gab es einen Corner für Tulln. Josefik kam schön an den Ball und ließ sich das 0:1 nicht nehmen. „Das erste Tor war der Dosenöffner“, kommentierte Tulln-Coach Jürgen Fangmeyer den Treffer, der die Partie kippen ließ. Auch das 0:2 in der 71. Minute fiel nach einem Eckball, diesmal war Kletzer der Torschütze. „Wir haben unseren Matchplan nicht mehr durchgezogen, das hat uns das Genick gebrochen“, so Sieghartskirchen-Coach Sinisa Kulic zu dieser Phase der Partie.

Beim 0:3 zeigte Andrej Hesek seine tolle Technik und brachte das Leder per Freistoß ins Tor. Kulic, der nicht nur als Trainer im Einsatz war, sondern auch im Tor stand, nahm diesen Treffer auf seine Kappe: „Es war ein Aufsitzer, der auf dem schwierigen Boden nicht richtig aufgesprungen sondern weitergerutscht ist. Den muss ich trotzdem haben.“ Zu diesem Zeitpunkt war die Partie gelaufen, doch Tulln ließ es sich nicht nehmen auch aus dem Spiel einen Treffer zu erzielen und stellte durch Luca Sgarabottolo noch auf 0:4.

Stimmen zum Spiel:

Sinisa Kulic, Trainer/Torwart SV Sieghartskirchen: „Unsere Fehler wurden von Tulln bestraft. Wenn wir bei unserem Plan geblieben wären, hätte vielleicht mehr rausgeschaut. Tulln wird mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben, dafür ist diese Mannschaft zu stark und vom Trainer zu gut eingestellt.“

Jürgen Fangmeyer, Trainer FC Tulln: „Wir haben unseren Matchplan wirklich sehr gut umgesetzt. Ich war etwas überrascht, dass uns drei Treffer aus Standards gelungen sind, während wir viele Chancen aus dem Spiel heraus vernebelt haben. Wir haben gezeigt, dass der Sieg gegen Hohenau keine Eintagsfliege war.“

Tore: Gast Andrej Hesek (76., Freistoss), Gast Robin Josefik (53.), Gast Christian Kletzer (71.), Gast Luca Sgarabottolo (87.)

Sieghartskirchen: Sinisa Kulic, Mihael Ercegovac, Aleksandar Krstic, Toni Vastic, Marin Azdajic, Aleksandar Borjanovic, Adam Basista, Philipp Böhm-Mendes, Marco Schnabler, Luka Azdajic, Igor Bagara, Lukas Figl, Manuel Brandsteidl, Alexander Herzog, Paolo Tomic, Amel Omanovic, Juro Bejic, Amel Omanovic (54. statt Igor Bagara), Alexander Herzog (80. statt Adam Basista), Manuel Brandsteidl (80. statt Aleksandar Krstic)

Tulln: Thomas Weissinger, Zdenek Kucera, Armin Kamenjasevic, Anton Landsiedl, Robin Josefik, Jan Feldmann, Matthias Knapp, Luca Sgarabottolo, Patrick Novak, Christian Kletzer, Andrej Hesek, Tim Proschinger, Moritz Böhm, Armin Arnautovic, Tarik Arnautovic, Edward Tapshak Bentu, Johannes Kopp, Tarik Arnautovic (80. statt Patrick Novak), Armin Arnautovic (84. statt Armin Kamenjasevic), Johannes Kopp (89. statt Anton Landsiedl)

Karten: Mihael Ercegovac (33. Gelb Foul), Igor Bagara (44. Gelb Unsportl.), Amel Omanovic (60. Gelb Foul), Marin Azdajic (75. Gelb Unsportl.), Luka Azdajic (86. Gelb Foul), Anton Landsiedl (77. Gelb Foul), Jan Feldmann (88. Gelb Foul)