Ernstbrunn bleibt dran

Der Rückrundenauftakt ging für den SK Ernstbrunn mit der Niederlage gegen Muckendorf daneben, deshalb wollte man

in Lassee zeigen, dass man auch im Frühjahr vorne mitmischen wird. Das Vorhaben ging auf, das Team von Spielertrainer Bernd Zinser feierte einen verdienten 1:0-Sieg. „Wahnsinn, wie eng das alles da vorne in der Tabelle zusammen ist“, lachte Zinser nach dem Match.

Da der Tabellenführer aus Hohenau in der Rückrunde einmal verlor und ein Unentschieden holte, verkürzte Ernstbrunn den Rückstand auf einen Punkt. Das Motto sei, die Großen weiterhin zu ärgern.

Am Samstag kommt ein vermeintlich Kleiner: Es geht gegen Schlusslicht Laa, das am Wochenende 1:8 gegen Leopoldsdorf unterging. Aber Zinser wird nicht müde, vor dem Gegner zu warnen: „Solche Spiele sind oft die schwersten, Laa ist angeschlagen, hat aber was gutzumachen.“ Dass man den Gegner nicht unterschätzen darf, wird er seinen Spielern einbläuen, denn: „Leider können sie auch die Tabelle lesen und könnten Laa vielleicht unterschätzen.“

Der Coach hofft, dass sein Team die Leistung vom Lassee- Match wiederholt; man hatte den Gegner über 90 Minuten im Griff und war offensiv gefährlicher. „Der Wille hat das Spiel entschieden, und den will ich auch am Samstag sehen“, betont Zinser.