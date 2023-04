Frust nach 2:2 gegen den Letzten

Werbung

Mit vier Pleiten in Serie reiste Schlusslicht Laa/Thaya nach Ernstbrunn, insgesamt konnte man in dieser Saison lediglich vier Punkte sammeln. In der Vorwoche gab es mit der 1:8-Heimschlappe gegen Leopoldsdorf den negativen Höhepunkt. Das alles löste bei Ernstbrunn-Trainer Bernd Zinser Bedenken aus, er befürchtete, dass seine Spieler den Gegner unterschätzen könnten. Und so kam es dann auch.

Laa verschoss nach wenigen Minuten einen Elfer, auch das war kein Weckruf für Ernstbrunn. Kurz danach durfte der Letzte tatsächlich über die Führung jubeln. Als Ernstbrunn nach 20 Minuten besser ins Spiel fand und das Spiel durch einen Doppelschlag drehte, gingen Zinser und Co. doch noch von einem Happy End aus. Nach der Pause wurden aber Chancen aufs 3:1 vergeben, ehe der „Underdog“ doch noch das 2:2 schaffte.

Die Enttäuschung über das Ergebnis und den Auftritt seiner Mannschaft war zwar bei Zinser riesengroß, er zeigte aber Größe und gratulierte dem Gegner: „Laa hat das gut gemacht und den Punkt sicher verdient, Hut ab. Man sieht, was im Fußball mit der richtigen Einstellung alles möglich ist.“ Wieso seine Spieler diese Einstellung nicht auf den Platz brachten, konnte er sich gar nicht erklären. Das wird er im Training ansprechen müssen, kündigt Zinser an, damit so ein Auftritt nicht wieder vorkommt: Denn nun geht es zu Tabellenführer Hohenau.