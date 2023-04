Gegner wieder aufgebaut

Das 2:2-Unentschieden daheim gegen Schlusslicht Laa/Thaya vor zwei Wochen sollte Warnung genug sein, um gegen Sieghartskirchen anders aufzutreten, hoffte Ernstbrunn-Spielertrainer Bernd Zinser. Damals bescherte man dem Gegner ein Erfolgserlebnis nach einer Niederlagenserie – und diesmal war es ähnlich. „Die Enttäuschung und der Grant sind deshalb bei mir sehr, sehr groß“, meinte er geknickt.

Sieghartskirchen hatte den letzten Sieg am 3. September 2022 gefeiert, danach setzte es fast im Wochentakt Niederlagen – bis man in Ernstbrunn wieder zum Leben erweckt wurde. Zinser sah eine verdiente Pleite, da der Gegner mehr Wille zeigte. Bei seiner Mannschaft war nur Tormann Jakob Mistelbauer in Normalform.

Auch der nächste Gegner bräuchte Aufbauhilfe

Auch diese Leistung müsse intern besprochen werden, kündigt Zinser an und hofft, dass sich die Spieler diesmal seine Worte zu Herzen nehmen werden. Ernstbrunn absolvierte in der Rückrunde vier Partien, nur eine wurde gewonnen (1:0 in Lassee). Neben dem 2:2 gegen Laa und dem 0:1 gegen Sieghartskirchen musste man sich zum Frühjahrsauftakt Muckendorf 0:1 geschlagen geben. Am Freitag geht es nach Wullersdorf, und die Vorzeichen sind ähnlich wie in den letzen beiden Runden: Der Gegner verlor zuletzt dreimal in Folge und holte heuer erst einen Zähler ...