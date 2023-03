Großer Schock vor dem Rückrundenauftakt

„Die Vorbereitung ist eigentlich im Großen und Ganzen ganz gut verlaufen, bis fünf Minuten vor Ende des letzten Testspiels. Dann war die Stimmung auf einmal am Boden“, erzählte Ernstbrunn-Spielertrainer Bernd Zinser geschockt. Er deutet die Verletzung von Bernhard Hainz an, der sich in der 85. Minute im Spiel gegen Ladendorf den Außenknöchel brach. Noch offen ist, ob sich der Mittelfeldspieler einer OP unterziehen muss.

Insgesamt legte Zinser in der Vorbereitung den Fokus auf die Defensive. Das machte sich bezahlt: Bei den Siegen gegen Sierndorf (2:0) und Obergänserndorf (4:1) aus der 2. Landesliga musste man nur ein Gegentor hinnehmen. Ausreißer war nur das Niederleis-Spiel, das man 1:3 verlor.

Am Sonntag startet die Rückrunde, es geht daheim gegen Muckendorf/Zeiselmauer. Neben Hainz fehlt auch Jan Malik, der gelbgesperrt ist.

Keine Nachrichten aus Gebietsliga Nord-Nordwest mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden