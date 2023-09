Wie schnell sich die Gefühlslage im Fußball ändern kann, bekam Ernstbrunn-Spielertrainer Bernd Zinser am Sonntag einmal mehr zu spüren. Nach der Anfangsphase habe er sich gefragt, wieso er sich das alles überhaupt antue, nach 90 Minuten war er völlig euphorisiert: „Deshalb lieben wir diesen Sport.“

Was war geschehen? Gegner Muckendorf/Zeiselmauer ging nach nur vier Minuten in Führung, sieben Minuten später musste Ernstbrunn-Abwehrspieler Nico Nentwig wegen Torchancenverhinderung mit Rot runter, der Ernstbrunner Frust saß also schon früh tief. Als die Gäste kurz nach der Pause auf 2:0 stellten, glaubte wohl niemand mehr an einen Ernstbrunner Punktegewinn. Den Umschwung brachte aber Denis Frimmel, dem der Anschlusstreffer gelang. Ernstbrunn übernahm das Kommando und kam durch Michael Hubr zwei Minuten danach zum 2:2. Zinser jubelte: „Den Sportplatz hat es fast zerrissen.“ Danach hatte der Legionär sogar noch die Chance auf den Sieg. Die Moral seiner Spieler begeisterte Zinser: „Davor ziehe ich meinen Hut.“

Weniger euphorisch ist man zurzeit in Leobendorf. Frei nach dem Motto „Und täglich grüßt das Murmeltier“ läuft die bisherige Saison ab. Auch in Hohenau hatte man gerade in der ersten Hälfte wieder genügend Chancen auf die zwischenzeitliche Führung. „Wir belohnen uns einfach nicht für die guten Leistungen. Der Fußball lebt halt von den Toren“, war Sektionsleiter B Gerhard Sturm konsterniert. Am Ende verlor man 1:4, die große Problemzone bleibt die Sturmspitze. „Wir müssen auf dieser Position auf jeden Fall was tun im Winter“, so Sturm.