6:3, 6:1 – Ergebnisse wie bei einem Tennismatch

6:3 gegen Prottes, 6:1 gegen Laa – die letzten Ergebnisse des SK Miet Tech Wullersdorf lesen sich ganz ordentlich, fast wie bei einem Tennismatch. Auf das Schützenfest am letzten Dienstag folgte ein noch deutlicherer Sieg gegen den Absteiger am Montagabend.

Neben eher durchlässigen Defensiven der beiden Gegner führte auch der Aufschwung einiger Offensivkräfte zu diesen recht unüblichen Ergebnissen. Die drei Wintertransfers Jovan Milutinovic, Filip Pankarican und vor allem Matej Palacka legten eine Schippe drauf. Letzterer erzielte in den letzten zwei Spielen insgesamt fünf Tore und ist damit Wullersdorfs Top-Torschütze der Saison. Die kürzliche Leistungssteigerung von Palacka blieb bei den Verantwortlichen nicht unbemerkt, angesprochen auf einen möglichen Abgang des Flügelspielers antwortete Obmann Markus Semmelmeyer: „Man muss das überdenken. Seine Vorbereitung war gut, dann war's nichts von ihm und jetzt ist er auf einmal wieder richtig stark. Wir vermuten schon langsam, dass er eine Verletzung hatte, von der er nichts erzählt hat. Auf jeden Fall war irgendwas. Momentan ist er ein Wullersdorf-Spieler."

Auch Julian Rohrer befindet sich zurzeit auf dem aufsteigenden Ast. Sowohl gegen Laa als auch gegen den SCP erzielte er das jeweils erste Tor für den SKW. „Bei ihm sieht man auch, dass er wieder am Kommen ist“, so Semmelmeyer. Insgesamt bleibt das letzte Saisonspiel vor eigener Kulisse den Wullersdorfern wohl versöhnlich in Erinnerung. Vor 200+ Zuschauern verabschiedeten sich auch drei Leistungsträger von den Wullersdorf-Anhängern.

Perfekte Abschiede mit eigenen Treffern

Sebastian Graf, Thomas Winter und Stefan Stiedl bestritten allesamt ihre letzten Heimspiele im SKW-Trikot. Während Graf und Winter zu anderen Klubs gehen, steht Stiedl vor seinem Karriereende. Das hatte der Sechser bereits im Winter angekündigt, half wegen Verletzungsproblemen aber noch vereinzelt aus. Sowohl Winter als auch Stiedl konnten zum Abschied treffen. „Das war echt eine angemessene Kulisse für so ein Spiel“, freute sich Semmelmeyer.