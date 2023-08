Am vergangenen Mittwoch sprachen die Wullersdorfer Funktionäre beim NÖFV vor. Es ging um den abgelehnten Wechsel von Torhüter Thomas Weindl, der aufgrund eines fehlenden Ausweises scheiterte.

Das Ergebnis: Antrag abgelehnt. SKW-Obmann Markus Semmelmeyer klärte auf: „Es ist einfach der Verband. da kannst du alles darlegen, trotzdem sagen sie, man hätte es nachreichen können. In Wirklichkeit hätten wir das System manipulieren sollen.“

Der Hintergrund: Der Verband argumentierte, dass die Transferakte nicht weitergeleitet wurde und somit auch keine Nachfrist gebe. „Man könnte den Anmeldeschein hochladen und dabei auch die Passkopie anklicken. So könnte man das System überlisten, weil es soetwas nicht überprüfen kann“, so Verbandsmitarbeiter Fabian Rumer. Daraufhin meinte Semmelmeyer: „Wenn wirs weggeschickt hätten, wärs also kein Problem. Nur wäre das auf ‚legalem‘ Weg gar nicht möglich.“

Protest könnte einen Erfolg mit sich bringen

Es scheint aber so, als könnte der Einspruch der Wullersdorfer doch eine Änderung bewirkt haben. Rumer deckte auf, dass für die nächste Sitzung eine Forderung des SKW besprochen wird: „Ob man über unser Intrasystem nicht eine Art Erinnerung einführen kann, dass man am letzten oder vorletzten Transfertag eine Meldung mit den nicht abgeschickten Spielern bekommt.“