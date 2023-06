Die ersten Neuen sind da

Die Abgänge von Sebastian Graf und Thomas Winter beim SK Miet-Tech Wullersdorf waren ohnehin schon offen kommuniziert. Nach der letzten Meisterschaftsrunde tat sich auch etwas auf der Zugangsseite.

Mit der Verpflichtung von Marko Micanovic von Gebiets-ligist Grafenwörth schließt man gleich mehrere Lücken. Der großgewachsene Linksfuß kann als Sechser, Innenverteidiger und zentraler Mittelfeldspieler agieren und gilt außerdem als Führungsspieler, der am Platz viel kommuniziert. Insbesondere letztgenannte Attribute fehlen spätestens mit dem Abgang von Stefan Stiedl. „Er ist genau der Führungsspieler, der uns fehlt, soll uns in der Organisation und im Spielaufbau helfen“, erklärt Trainer Walter Pöltl die geplante Rolle für Micanovic.

Vasicek-Nachfolger kommt aus Tschechien

Ganz vorne verstärkte sich der SKW ebenfalls und kehrt damit wieder zum vorherigen Stürmertyp à la Vaclav Vasicek zurück. Josef Ctvrtnicek wechselt von TJ Rajhradice aus dem tschechischen Unterhaus zur Pöltl-Elf. Der 1,94 große Angreifer kickte bislang in Tschechien (u.a. FC Slovacko und Zbrojovka Brünn), Deutschland (VFB Auerbach), Polen (Sandecja), in der Slowakei (Banska Bystrica) sowie in der Schweiz (FC Willisau, FC Weesen). Pöltl beschreibt Ctvrtnicek als „klassischen Stürmer, der auch technisch sehr gut ist“, zusätzlich bringt der 33-Jährige einiges an Erfahrung mit und kann wegen der Aufenthalte in Deutschland und der Schweiz auch Deutsch.

In der letzten Runde der Meisterschaft lief es für den SKW nicht optimal. In Hohenau verlor man mit 1:2. Für Pöltl aber kein Beinbruch: „Es war auch dieses Spiel nicht so schlecht. Da kann man schon das Positive mitnehmen.