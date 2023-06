Die Leidenszeit ist vorbei

Über ein halbes Jahr wartete der SK Miet Tech Wullersdorf auf einen Pflichtspielsieg. In der Rückrunde holte man bis Freitag erst zwei Punkte und das Abstiegsgespenst grüßte bereits. Wie viel sich an einem einzigen Tag ändern kann, sah man am vergangenen Freitag.

Denn die Wullersdorfer errangen den ersten Dreier im Frühjahr, konnten Muckendorf/Zeiselmauer mit 1:0 bezwingen und blieben zum ersten Mal seit Ende März ohne Gegentor. Damit rückt der SKW auf den zwölften Platz, liegt nun einen Punkt vor Marchfeld II. Schützenhilfe gab es zudem aus der 2. Landesliga: Bisamberg gewann überraschend gegen die zweitplatzierten Wolkersdorfer, womit der FCB nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben wird. Somit wird nur eine Mannschaft aus der Gebietsliga absteigen. „Die Abstiegsangst ist weg, weil die anderen auch für uns gespielt haben“, war Trainer Walter Pöltl erleichtert.

Goldtorschütze Vesely bleibt dem SKW erhalten

Das entscheidende 1:0 erzielte Marek Vesely in der 84. Minute. Vesely wird auch in der kommenden Saison für die Wullersdorfer auflaufen, wie Obmann Markus Semmelmeyer bekannt gab: „Wir freuen uns, dass der Torschütze bei uns verlängert hat. Ein wichtiger Baustein für das nächste Jahr.“ Mit Simon Fürnkranz bleibt auch der zweite Innenverteidiger.

Coach Pöltl erklärte wiederum, dass sich die Mannschaft erst wieder mit dem Gefühl von Siegen vertraut machen musste: „Wenn ich das siegen gewöhnt bin, ist es einfach sich zu freuen. Jetzt ist es noch schwer, weil es einfach nicht alltäglich ist. Aber der Aufschwung ist schon seit Wochen zu erkennen.“