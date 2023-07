Die Neuen müssen sitzen

Der SK Wullersdorf vollzog in diesem Transfersommer einen gehörigen Umbruch. Und das nicht nur in der Spitze, sondern auch in der Breite. Zwölf Spieler verpflichtete der Verein insgesamt, neun Abgänge gab es zu verzeichnen.

Dabei lief es in den vergangenen zwei Transferperioden nicht optimal, insbesondere was die sogenannten Qualitätsspieler angeht. Eine Wiederholung davon kann sich Wullersdorf eigentlich nicht mehr leisten, weil man erstens in der letzten Spielzeit im unteren Drittel landete und zweitens die Anzahl der Neuen höher ist. Wenige Tage vor dem Ende der Übertrittszeit machten die Wullersdorfer noch zwei weitere Transfers perfekt.

Der erste Name ist kein Unbekannter, denn die Verpflichtung von Josef Ctvrtnicek war eigentlich schon fix. Eine Woche später zog der Gebietsligist den Transfer zurück. Nun holt der SKW den tschechischen Stürmer doch, die Verantwortlichen hatten ein langes Gespräch mit Ctvrtnicek. „Wir haben das alles geklärt, er ist ein netter Kerl und das wird auch sportlich gut passen“, so Obmann Semmelmeyer. Der 1,94-m-Hüne ist jedoch nicht der einzige neue Stürmer.

Der Tscheche David Ledecky komplettiert die Wullersdorf-Offensive. Der Angreifer weist eine beeindruckende Vita auf, spielte in der ersten tschechischen und polnischen Liga. Die Vorschusslorbeeren sind deshalb groß: „Wir erwarten uns schon viel von ihm. Ein super Fußballer, der körperlich topfit ist.“ Mit Ctvrtnicek und Ledecky hat man zwei Stürmer im Kader, weswegen wohl eine Doppelspitze favorisiert wird. Weitere Torgefahr von den Flügeln sollen Julian Rohrer und Ozan Erkoz erzeugen. Das lang gesuchte Sprachrohr will Wullersdorf mit Marko Micanovic gefunden haben. Das Abschneiden in der Liga ist deshalb unmittelbar an die Performance der Neuzugänge geknüpft.