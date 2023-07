Erkoc glänzt bei Kantersieg

Im zweiten Testspiel gelang den Wullersdorfern der erste Sieg. Nachdem die Pöltl-Elf gegen Großweikersdorf knapp mit 2:3 verlor, sah der Erfolg zu Hause gegen Schweiggers umso deutlicher aus. Dem Absteiger aus der 2. Landesliga schenkte man fünf Treffer ein.

Alleine vier Tore gingen aufs Konto von Neuzugang Ozan Erkoc. Der von Marchegg geholte Offensivspieler brillierte vor allem durch seine Schnelligkeit. Obmann Markus Semmelmeyer war angetan vom linken Flügelspieler: „Er war wirklich sehr auffällig. Er ist eine Bereicherung für unser Spiel.“ Noch nicht ganz angekommen ist Ex-Profi Ledecky. Die tschechische Sturmspitze hat laut Semmelmeyer noch Anpassungsprobleme: „Aufgrund der Sprache, aber natürlich auch, weil das Spiel ein ganz anderes ist.“ Dennoch erzielte er gegen Schweiggers das 1:0.

Die Neuverpflichtungen in der Defensive hinterließen auch schon Eindruck. Sechser Marko Micanovic scheint das Sprachrohr zu sein, was der SKW gesucht hat. Ex-Grabern Kapitän Niklas Schwayer durfte im zweiten Testspiel erneut von Beginn an ran. „Das was er macht, macht er wirklich nicht schlecht. Er ist total ehrgeizig, wobei er konditionell noch Gas geben muss, aber das weiß er eh und dafür hat er auch noch Zeit“, erklärte Semmelmeyer in Bezug auf Schwayer.

Gesteigert, aber noch Potenzial nach oben

Insgesamt konnte man gegen Schweiggers schon einen Schritt nach vorne sehen. Dass die Leistungen aufgrund der vielen Neuen noch mit Vorsicht zu betrachten sind, dürfte ohnehin keine Überraschung sein. Obmann Semmelmeyer brachte es auf den Punkt: „Das Training hat uns gut getan. Natürlich gibt es noch Potenzial nach oben, es war aber schon deutlich besser.“