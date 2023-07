Erkoc landete in Wullersdorf

Nach der Absage an Josef Ctvrtnicek präsentiert der SK Wullersdorf nur eine Woche später einen Hochkaräter für die Offensive. Dabei bediente man sich in der 1. Klasse Nord, griff dort jedoch ins oberste Regal. Mit Ozan Erkoc konnten die Wullersdorfer den Torschützenkönig der Liga von Meister Marchegg an Land ziehen. Der 26-jährige Angreifer hatte mit seinen 26 Treffern erheblichen Anteil am Aufstieg in die Gebietsliga.

Den Gang dorthin tritt Erkoc nun mit einem anderen Klub an, zur Freude von SKW-Obmann Markus Semmelmeyer: „Es freut uns sehr, dass er sich für uns entschieden hat. Er ist richtig schnell und technisch sehr versiert.“ Bei Marchegg ging der Erkoc-Abgang mit Streitigkeiten einher (siehe Link unten).

SC Mapo Marchegg Torschützenkönig geht im Streit

Von der nur fünf Kilometer entfernten SU Grabern schnappte sich Wullersdorf Niklas Schwayer. Der 22-jährige Kapitän der Schwarz-Gelben ist durchaus für die erste Mannschaft eingeplant. „Wir sehen ihn auf jeden Fall im Kader. Ich glaube echt, dass er das schaffen kann“, traut Semmelmeyer Rechtsverteidiger Schwayer den Sprung von der zweiten Klasse in die Gebietsliga zu. Außerdem kommen mit Alireza Habibi und Stefan Tucek zwei junge Talente von der Stockerauer Reserve sowie Rabensburg. Sie sollen unter anderem die Abgänge von Kaderspielern wie Rey David Aviles Gonzales und Florian Hochgatterer kompensieren.

Semmelmeyer sieht den Kader deutlich verstärkt: „Ich glaube wir sind da auf einem guten Weg, wieder attraktiven Fußball in Wullersdorf zu präsentieren.“