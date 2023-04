Gegen wen soll man eigentlich gewinnen?

Vierter, Zehnter, Elfter und 13. Auf diesen Tabellenplätzen standen die bisherigen Rückrundengegner der Wullersdorfer derzeit. Mit Ausnahme der viertplatzierten Neusiedler traf Wullersdorf nur auf die Teams, die hinter dem SKW stehen. Einen einzigen Punkt holte Wullersdorf bisher im Frühjahr. Trainer Walter Pöltl versucht, die Lage zu erklären: „Gegen solche Gegner ist es oft nicht einfacher. Jeder kämpft um Punkte und hat sich verstärkt.“ Für die Zukunft ist der Coach nicht sonderlich optimistisch: „Natürlich stellt sich die Frage: Gegen wen sollen wir dann gewinnen?“

Mit den schlechten Ergebnissen steigerte sich die Nervosität und die Unsicherheiten nahmen zu. „Wenn wir jetzt nicht zusammenrücken, wird es schwierig“, so Pöltl. In Wullersdorf redet man aber weiterhin von einer ausgeglichenen Liga. Das zeigte auch das 2:2 von Laa in Ernstbrunn. Jetzt geht es für den SKW-Übungsleiter um Mentalität und Einstellung: „Wir müssen da jetzt eine Einheit formen. Schaffen wir das nicht, dann gehören genauso Trainer und Vorstand dazu wie die Mannschaft. Da geht es auch um die richtige Einstellung zum Sport.“ Diese gehöre laut dem Trainer in der Gebietsliga dazu.

Christoph Winter fällt bis Winter aus

Obendrein gab es auf der Torhüterposition schlechte Nachrichten. Christoph Winter fällt mindestens ein halbes Jahr aus. Der Stammkeeper wird im Jänner 2024 zurückerwartet. Bis dahin wird Kilian Eichhorn die Chance haben, Erfahrung zu sammeln. Der nächste Gegner heißt Ernstbrunn, einfacher wird es mit Sicherheit nicht.