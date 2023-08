Noch alles beim Alten?

Auf die zweite Frage kann mit einem wohlwollenden „ja“ antworten. Zumindest wenn man die Ausfälle betrachtet. Beim Verletzten Simon Fürnkranz (Knochenmarksödem am Knie) könnte noch einige Zeit dauern, dafür sind Ozan Erkoc und Felix Pirkelbauer nächste Woche wieder einsatzbereit.

Die Leistung im ersten Saisonspiel gegen Neudorf weckte jedoch Erinnerungen an die Vorsaison, in der es offensiv wie defensiv Probleme gab. Gegen die Prem-Elf kassierte der SKW vier Gegentore, drei nach Standardsituationen. „Und die waren nicht einmal richtig gefährlich“, fügte Trainer Walter Pöltl an, Obmann Markus Semmelmeyer bezog auf die Schwächen der letzten Spielzeit: „Das war schon im Frühjahr so, das wir aus Standards einfach zu viele Tore bekommen.“

Eine Co-Produktion - schnell ausgeführter Freistoß von Josef Ctvrtnicek, verwertet von David Ledecky - der beiden Neuzugänge führte zwar zu einem Treffer, insgesamt zeugten die Sommertransfers aber zu wenig im ersten Spiel. Außerdem erzielte Julian Rohrer noch ein Freistoßtor.

Coach Pöltl: „Ich weiß, was in der Mannschaft steckt“

Angesprochen auf die nächsten Spiele, gab sich Pöltl jedoch etwas zuversichtlicher, auch wenn es laut dem Trainer noch Aufholbedarf gebe, was nach einer Vorbereitung mit vielen Ausfällen zu erwarten war: „Ich weiß, was in der Mannschaft steckt, die Spieler waren ja selbst angefressen. Da können wir schon schön weiterarbeiten. Wir haben ja die Neuen geholt, um Veränderung zu haben, und das wird auch zu sehen sein.“

Einer der wenigen positiven Aspekte war die hohe Besucheranzahl, 300 Zuschauer sahen das Duell gegen Neudorf, doch Semmelmeyer warnte: „Es war super, dass viele Leute da waren. Aber natürlich war es auch eine Negativ-Werbung, wenn wir dann so eine Leistung zeigen.“ Überraschend war die Rückkehr von Jovan Milutinovic, der den Wullersdorfern aufgrund der Kadersituation aushalf. Pöltl klärte auf: „Er ist echt ein super Typ. Hätte er mehr Zeit, hätte ich ihn auch gern in der Mannschaft. Es war aber eine einmalige Angelegenheit.“