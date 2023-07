Transfer abgesagt: Wullersdorf weiter auf Stürmersuche

Auf einen neuen Angreifer müssen die Wullersdorf-Anhänger wohl noch etwas warten. Und das, obwohl die Verpflichtung eines Stürmers schon vor zwei Wochen eigentlich beschlossen war. Mit Josef Ctvrtnicek waren sich die Verantwortlichen bereits einig, Anfang Juni gab es sogar ein persönliches Treffen mit dem nun Beinahe-Neuzugang.

„Seitdem gab es keinen Kontakt mehr mit Spieler oder Berater“, erklärte Obmann Markus Semmelmeyer. Und nicht nur das. Laut Semmelmeyer gab es bereits bei der Weitergabe der Spielerdaten Probleme. Ein mulmiges Gefühl machte sich bei den Wullersdorfern breit. Immerhin gab es ja in der Vergangenheit eine Situation, in der ein tschechischer Angreifer den Verein vor Probleme stellte. David Strombach verließ den SK Wullersdorf im Jahr 2021 in einer Nacht-und-Nebel-Aktion, ohne direkte Kommunikation mit dem Klub.

„Wer weiß, wie das dann in ein paar Monaten wird.“

Auch deshalb ließ Semmelmeyer Vorsicht walten und nahm Ctvrtniceks Verhalten nicht auf die leichte Schulter: „Wenn er da jetzt schon unzuverlässig ist. Wer weiß, wie das in ein paar Monaten wird.“ Ohnehin sei noch nichts unterschrieben gewesen. „Es ist also eh noch nichts passiert“, so der Obmann. Aktuell ist der Tabellenelfte der abgelaufenen Saison auf der Suche nach einem neuen Stürmer. Etwas Zeit hat man noch bis zum Ende der Übertrittszeit am 17. Juli.

Es liegt also durchaus im Bereich des Wahrscheinlichen, dass der SKW noch ohne seine Sturmspitze in die Vorbereitung geht, welche in dieser Woche beginnt. Definitiv nicht dabei ist Florian Hochgatterer. Der junge Abwehrspieler wechselt per Ein-Jahres-Leihe zu Eintracht Pulkautal. „Er sieht dort mehr Chancen, ein Stammspieler zu sein“, erklärt Semmelmeyer die Beweggründe des Verteidigers.