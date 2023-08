Was ist der Stand der Dinge vor Saisonstart?

Ein Kaderumbruch, ein (wahrscheinlich) geplatzter Torhüter-Wechsel, drei Testspiel-Niederlagen - der SK Wullersdorf erlebte eine aufregende Vorbereitung mit einigen Negativ-Highlights. Die NÖN fasst den Status quo des Gebietsligisten zusammen und blickt dabei auf ...

Transfers und geplatzter Wechsel

Zehn neue Spieler holte Wullersdorf im vergangenen Sommer. Zumindest dachte man das noch vor wenigen Wochen. Denn der Transfer von Torhüter Thomas Weindl wurde wegen eines fehlenden Dokuments abgelehnt. Der Verein sprechen in dieser Woche beim Verband vor und versuchen das Urteil anzufechten. Ansonsten verstärkte sich der SKW vor allem in der Offensive. David Ledecky, Josef Ctvrtnicek und Ozan Erkoc deuteten ihre Qualitäten bereits an. Niklas Schwayer stand in vier Partien in der Startelf. Sechser Marko Micanovic fand sich schnell zurecht. Trainer Walter Pöltl meinte: „Er ist auf dem Weg nach oben.“

Die Vorbereitung

Mit Ausnahme des Spiels gegen die SG Obritz/Hadres testeten die Wullersdorf gegen gleichwertige oder höherklassige Teams. Die Ausbeute: bescheiden. Gegen die SG und Schweiggers gewann man, Großweikersdorf siegte knapp bei der Pöltl-Elf. Deutlicher waren die Ergebnisse gegen die Landesligisten Wolkersdorf (0:4) und Obergänserndorf (1:5). Mit dem letztgenannten Match war Pöltl unzufrieden: „Die Leistung war wie das Ergebnis, also nicht besonders.“ Der Trainer will bis zum Auftakt noch einigen Stellstrauben drehen.

Der Auftaktgegner

Zum Saisonstart trifft Wullersdorf auf Neudorf. Coach Pöltl erwartet eine spannende Partie, warnt aber: „Diese Liga ist keine Spaßveranstaltung, da müssen alle Gas geben.“ In den letzten Duellen hatte man gegen die Neudorfer das Nachsehen. Nur zwei der letzten sechs Spiele wurden gewonnen. Das vergangene Aufeinandertreffen war eine deutliche Angelegenheit: Neudorf gewann mit 5:1.

Die Saisonziele

Den Kaderumbruch will Pöltl nicht unterschätzen, immerhin gibt es eine beinahe gänzlich neue Offensive: „Es ist deswegen natürlich schwierig uns einzuschätzen. Vielleicht brauchen wir da schon einige Partien um reinzukommen." Einzig Julian Rohrer war im letzten Jahr teil der Wullersdorfer Offensivreihe. Die Formkurve des jungen Flügelspielers zeigte in der Vorbereitung wieder nach oben. Dennoch hofft der Übungsleiter auf einen guten Saisonstart. Das mittelfristige Ziel verriet Pöltl ebenfalls: "Einen Platz im gesicherten Mittelfeld mit Blick nach oben.“ Die vergangene Spielzeit beendete der SK Wullersdorf als Tabellenelfter. Nach einer solch enttäuschenden Saison wäre ein Abschneiden im Tabellenmittelfeld eine deutliche Steigerung, auch wenn die Wullersdorfer dafür etwas Anlauf benötigen würden.