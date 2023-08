Weindl-Wechsel platzte wegen Formfehlers

Der SK Wullersdorf muss höchstwahrscheinlich ohne Thomas Weindl in die neue Saison gehen. Der Grund: Ein Dokument fehlte beim Anmelden des Spielers. Dabei handelt es sich um den Lichtbildausweis, der vom Verband erst seit kurzem bei dem Wechsel eines schon zuvor gemeldeten Spielers verlangt wird.

Aber der Reihe nach: Bereits Ende Juni wurde Tormann Weindl von Rehberg freigegeben, knapp drei Wochen später luden die Wullersdorfer das Spielerprofil des Goalies hoch. „Früher wäre das damit erledigt gewesen“, merkte Obmann Markus Semmelmeyer an. Der SKW tätigte im Sommer einige Transfers, somit wurden nach und nach die Spielerprofile der Neuzugänge angelegt. Die „Akte“ von Weindl rutschte deshalb immer weiter nach unten, im Glauben, sie sei erledigt gewesen. Da man mittlerweile aber wusste, dass ein Personalausweis der neuen Spieler verlangt wird, wurden diese bei allen anderen Transfers, mit Ausnahme von Weindl, hochgeladen. Dass selbst am Deadline-Day keine Meldung aufpoppte, die darauf hinwies, kritisierte Semmelmeyer: „Da müsste es etwas geben, dass am letzten Tag noch eine Erinnerung kommt, dass eine Spielerakte noch in der Warteschlange ist.“

Semmelmeyer: „Es gibt da nur Verlierer“

Nicht nur das stößt den Wullersdorfern ungut auf: „Wir wissen natürlich, dass es Fristen gibt. Wir haben bis auf den Ausweis aber alles zeitgerecht hochgeladen, der Anmeldeschein wurde eigentlich rechtzeitig hochgeladen. Wir wissen, dass es unsere Schuld ist, aber da kann man ein Auge zudrücken. Es gibt nur Verlierer, da bestraft der Verein in Wirklichkeit alle.“

Verständnis vom NÖFV wünsche sich Semmelmeyer vor allem, da alle Funktionäre ehrenamtlich arbeiten: „Wir sind alle ehrenamtlich da und diese Geschichte ist ein Beispiel dafür, wieso einige Vereine immer weniger Funktionäre haben. Von Jahr zu Jahr bekommst du immer mehr Forderungen vom Verband. Und da muss ich auch unterscheiden, ob einer das hauptberuflich oder ehrenamtlich macht. Rein rechtlich haben wir das natürlich verbockt.“ Nichtsdestoweniger erhebt der SKW erneut Protest, dem ersten Einspruch wurde nämlich nicht stattgegeben. Nun hofft Semmelmeyer, beim Verband vorsprechen zu dürfen: „Vielleicht bewirkt das ein Umdenken in der Zukunft. Wobei die Chancen bei null stehen.“ Auf alle Fälle hat man vor, den Weindl-Transfer im Winter zu realisieren.

Sportlich lief es beim SKW mit gemischten Gefühlen. Unter der Woche siegte man mit einer gemischten Truppe 6:2 gegen die SG Obritz/Hadres. Am Wochenende verlor Wullersdorf mit 0:4 gegen Wolkersdorf. „Bei Ledecky und Erkoc sieht man auf jeden Fall die Qualität, wenn wir die gut verpacken, kann das wirklich gut funktionieren“, so Trainer Walter Pöltl.