„Wir stecken mitten drin im Abstiegskampf“

Die Negativspirale beim SK Miet-Tech Wullersdorfer dreht sich weiter. Auch in Neudorf gab es bei der 1:5-Niederlage nichts zu holen. Damit rutsche der Klub von Platz neun auf den zwölften Rang zurück.

Trainer Walter Pöltl warnt daher: „Wir müssen den Spielern klar machen, dass wir mitten drin sind, wenn zwei absteigen. Also nochmals: Wir sind mitten drin im Abstiegskampf.“ Zum derzeitigen Stand steigt nur eine Mannschaft aus der Gebietsliga ab. Bei einem unwahrscheinlichen, aber nicht ausgeschlossenen Abstieg von Bisamberg, könnte es sogar zwei Gebietsligisten erwischen.

In dieser brenzlichen Situation nimmt der Coach nun die Etablierten in die Verantwortung: „Ich erwarte mir jetzt von den routinierten Spielern, dass sie das führen. Die Jungen müssen ihren Beitrag leisten, aber die Routiniers müssen das herumreißen.“ Damit spricht Pöltl auch die bislang enttäuschenden Neuzugänge an. Vor allem von Filip Pankarican hatte man sich in Wullersdorf mehr erwartet. „Er muss auf seiner Position einfach Akzente setzen und mit so einer Vita sollte man das auch erwarten können.“

Vor genau einem Jahr noch Tabellenführer

Dabei kämpfte der SKW letzte Saison noch am Ende der Tabelle um den Aufstieg. Anfang Mai 2022 besiegte die Pöltl-Elf gerade Hohenau mit 3:1 und lag vier Punkte vor dem späteren Meister Langenlebarn. Mit ein Grund für die aktuelle Krise sind die Neuzugänge in den letzten beiden Transferperioden. Seit dem Sommer 2022 verlor der Kader kontinuierlich an Qualität. Mittelfeldmotor Stefan Stiedl wurde überhaupt nicht ersetzt und Peter Balta fehlt häufiger wegen Verletzungen. Um den Kader muss sich der Verein nach der Saison kümmern. Fest steht: „Es wird in der Breite Veränderungen geben, denn so kann es nicht weitergehen in der Gebietsliga“, so Pöltl.

Zuvor geht es aber darum, die aktuelle Negativserie zu beenden. Am besten schon am Freitag gegen Klosterneuburg. „Da müssen wir alles tun für Wullersdorf. Es wird sicher Veränderungen geben nächste Woche. Es braucht Spieler, die sich zu 100 Prozent aufopfern.“