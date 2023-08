NÖN: Ein Jahr SK Ernstbrunn. Wie fällt Ihre Bilanz aus?Jakob Mistelbauer: Meine Entscheidung, von meinem Heimatverein hierherzugehen, war 100 Prozent richtig, obwohl es natürlich immer ein Risiko ist. Aber menschlich passt es in Ernstbrunn super, alle sind sehr nett und der Verein organisiert viele Events. Wie gemeinsames Skifahren im Winter oder das Volksfest, das vor Kurzem stattgefunden hat. Ja, und auch sportlich bereue ich die Entscheidung gar nicht.

Ernstbrunn hat die Saison als Sechster abgeschlossen, im Winter war man noch Zweiter. Tut der Rückfall weh?Mistelbauer: Gar nicht. Aber natürlich ist es schade, dass wir es in der Rückrunde nicht mehr schafften, an die Leistungen der Hinrunden anzuknüpfen, aber mit Platz sechs kann man schon gut leben. Vor allem, weil alles sehr eng ist. Ich bin sehr happy, wie die Saison gelaufen ist.

Ein Wechsel war also nie Thema?Mistelbauer: Nein, als man mir gesagt hat, dass sie mich behalten wollen, war klar, dass ich bleibe. Mir ist das Umfeld sehr wichtig, denn Fußballspielen kann man überall, das Drumherum ist viel wichtiger und das passt.

Wagen sie eine Prognose für die kommende Saison?Mistelbauer: Das möchte ich nicht, wir sind schon in der letzten Saison gut gefahren, von Spiel zu Spiel zu schauen, das machen wir wieder so. Ich freue mich aber schon richtig drauf, es ist eine coole Liga, in der alles passieren kann. Und wir wollen wieder überraschen, die Rolle liegt uns eh (lacht).“