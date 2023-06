14 Tore in zwei Partien

Die 3:2-Niederlage am Samstag in Lasse diente als Spiegelbild der Wullersdorfer Saison. „Das zieht sich durch, dass wir hinten einfach nicht so sicher sind. Da laden wir den Gegner zu Toren ein“, beklagte Coach Walter Pöltl. Zwischenzeitlich zwei Mal in Führung gegangen, kassierte der SKW in der 65. Minute das 2:2 und stand dank dem zweiten Treffer von Lukas Thaller gar ohne Punkte da.

Ohne Simon Fürnkranz und Peter Balta machten die Wullersdorfer laut Pöltl ihre Sache gut. Stefan Stiedl musste erneut einspringen und der junge Florian Hochgatterer stand von Beginn an als Rechtsverteidiger am Feld. Mit dem Ergebnis selbst war der Wullersdorf-Trainer gar nicht so unzufrieden: „Wenn du andere Tore bekommst, ist es egal. Aber die waren alle vermeidbar. Irgendwann wird es zach, auch für die Spieler, die sich da Punkte verdient haben.“ Seit letzter Woche ist es sicher, dass der Tabellenzwölfte nicht mehr absteigen kann. Das ist laut Pöltl auch der einzige Vorteil, weil „sonst ist das keine gute Situation“.

In Sachen Neuzugänge ist es bei den Wullersdorfern noch sehr ruhig. Klar ist nur, dass ein Umbruch ansteht. Ein neuer Torwart wird definitiv kommen. „Da werden wir einen Einsergoalie holen“, stellte Pöltl klar. Eine Verlängerung verkündete der Klub dann aber doch: Peter Balta bleibt noch ein Jahr.

Torregen im vorletzten Heimspiel

Ein kurioses Match ereignete sich am Dienstagabend. Der Nachtrag gegen Prottes hatte einiges zu bieten. Dominik Vajdecka leitete das Neun-Tore-Schützenfest mit einem Distanzschuss von der Mittelauflage ein, ihm gelangen später noch zwei weitere Treffer. Die Wullersdorfer erwischten gerade in den Offensivreihen einen guten Tag. Alle drei Neuzugänge lieferten in dieser Partie, was man sich eigentlich von ihnen erwartete. Filip Pankarican und Matej Palacka trafen je zweimal. Vor allem Letzterer zeigte, was in ihm steckt. Neben seinen zwei Treffern bereitete der Flügelspieler zwei Tore vor und erzeugte immer wieder Gefahr durch Tempo-Dribblings.

Die Offensivleistung gefiel auch Trainer Walter Pöltl: „So wie ich mir das vorstelle, mit Tempo und viel Risiko. Wenn das erst im elften Rückrundenspiel kommt, ist es leider ein bisschen spät.“ Auch für den gerade in der Anfangsphase stark aufspielenden Julian Rohrer gab es ein Lob: „Wenn er mit Selbstvertrauen spielt, dann macht das auch Spaß ihm zuzuschauen. Das merkt man gerade stark. Matej auch wirklich gut gespielt. Leider war es sein erstes Match, wo er auf diesem Level war.“