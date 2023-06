Drei sind weg, zwei da

Die Wullersdorfer Transfers nehmen Fahrt auf. Nachdem in der Vorwoche bereits der erste Neuzugang bestätigt wurde, beseitigt der Verein nun zwei weitere Baustellen. Außerdem trennt man sich von allen drei Winter-Neuzugängen.

Der Stammtorhüter

Aufgrund der Schulterverletzung von Christoph Winter hatten die Wullersdorfer auf der Tormann-Position Bedarf. Nur Absteiger Laa kassierte in der Rückrunde mehr Gegentore als die Pöltl-Elf. Mit Thomas Weindl kommt ein erfahrener Keeper, der bereits in der Gebietsliga (Laa, Hohenau) auflief. Zuletzt hütete Weindl für den SV Rehberg in der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel das Tor. Der Verpflichtung Weindls tätigte man auch mit Blick auf den jungen Goalie Kilian Eichhorn, wie Obmann Markus Semmelmeyer klarstellte: „Es war uns wichtig, dass er Erfahrung mitbringt. Er hat auch die Tormanntrainer-Ausbildung, was uns auch nur weiterhelfen kann.“

Die Kaderbreite

Mathias Bayer kehrt zum SK Wullersdorf zurück. Der Mittzwanziger kommt aus der Jugend der Wullersdorfer, spielte zwischenzeitlich bei Hadres, Hollabrunn und Retz. In den letzten fünf Jahren kickte Bayer für den UFC Obritz in der 1. Klasse Nordwest, absolvierte dort fast jedes Spiel. „Es freut uns natürlich, dass ein Eigener zurückkommt“, so Semmelmeyer. Der Klub hat vor, noch ein bis zwei Spieler aus der Umgebung für die Kaderbreite zu holen.

Die Abgänge

Zum zweiten Mal in Folge hielten die Qualitätsspieler nicht das, was sie versprachen. Nachdem Furkan Aydogdu und Lukas Novacek nur eine halbe Saison beim SKW verweilten, erlebten Jovan Milutinovic, Filip Pankarican und Matej Palacka nun das gleiche Schicksal. Alle drei Wintertransfers werden abgegeben. „Bei Palacka war das Halbjahr im Gesamten einfach zu wenig. Pankarican war da eigentlich die größte Enttäuschung“, stellte der Obmann klar. Der Abgang Milutinovics erfolgt vor allem berufsbedingt.