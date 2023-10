Jetzt zählt's so richtig

Mit dem 2:0-Sieg gegen Muckendorf vor zwei Wochen ist zumindest zu Hause der Knoten geplatzt. Auch das Duell gegen Neusiedl konnte Wullersdorf knapp mit 1:0 für sich entscheiden. Ozan Erkoc erzielte kurz vor der Pause das Goldtor.

Eine Heimstärke will Coach Walter Pöltl seiner Mannschaft aber noch nicht attestieren: „Aber zumindest kommen die Siege zu Hause wieder zurück.“ Denn spielerisch präsentierte sich der SKW in dieser Spielzeit mit Sicherheit schon stärker, die Punkte fehlten aber bislang. Pöltl kennt die Gründe dafür, dass es plötzlich funktioniert: „Wir haben ganz einfach bis zum Ende gekämpft, das ist gerade was Spezielles.“ Ein fußballerischer Leckerbissen war es laut dem Trainer nicht, dafür „ganz viel Leidenschaft und wenn wir das konstant reinbekommen, fängt das Fußballspielen auch wieder an“.

Ctvrtnicek wird nicht mehr für die Erste auflaufen

Beim 1:0-Erfolg fehlte Sommertransfer Josef Ctvrtnicek. Der 33-jährige Tscheche wird auch künftig nicht mehr für die Kampfmannschaft des Vereins auflaufen. Pöltl erklärt die Hintergründe: „Es ist einfach eine Einstellungssache. Er darf jetzt in der Reserve spielen. Für uns ist es auch kein großer sportlicher Verlust.“ Neben mangelnder Leistung und Einstellung leistete sich Ctvrtnicek noch einen weiteren Fauxpas. Gegen Tulln kam der Offensivmann unentschuldigt zu spät.

Trotz der Personalie Ctvrtnicek geht die Stimmungskurve im Klub derzeit nach oben. Womöglich kommt dies zum perfekten Zeitpunkt, denn in den nächsten drei Matches geht es gegen direkte Konkurrenten im Abstiegskampf (Marchegg, Leopoldsdorf, Leobendorf II). Wullersdorf-Übungsleiter Pöltl erkennt die Chancen, die sich in den kommenden drei Wochen bieten: „Das sind drei Mannschaften, die voll in Schlagdistanz sind. Da zählt natürlich jeder Punkt doppelt.“ Das Ziel müsse es sein, so viele Punkte wie möglich zu holen.