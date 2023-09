Laaer Abstieg als warnendes Beispiel

Erneut machte sich in Wullersdorf Ernüchterung breit. Zu Hause mit 0:3 gegen Ernstbrunn verloren, bedient war man vor allem aufgrund der zweiten Hälfte. „Dieser Auftritt war auch für mich als Trainer beschämend“, gab Walter Pöltl zu. Obmann Markus Semmelmeyer schlug in eine ähnliche Kerbe: „Wir waren davor wirklich positiv eingestellt, dachten es geht Step by Step aufwärts. Aber nach 25 Minuten haben wir wieder nichts gemacht.“

Dabei sah es ja in der ersten halben Stunde gut aus für die Wullersdorfer, Stangentreffer von Marko Micanovic inklusive. In den letzten zwei Heimspielen trafen die Blau-Gelben insgesamt drei Mal Aluminium. „Wenn es nicht rennt, rennt es auch einfach nicht“, so Semmelmeyer. Dennoch ist der schwache Saisonstart (ein Punkt nach fünf Spielen) nicht mit Pech zu rechtfertigen. Es ist laut dem Obmann auch eine Qualitätsfrage: „Wir haben vermeintliche Qualitätsspieler geholt, die müssen sich meines Erachtens nach auch selbst hinterfragen.“

„Mit allen Mitteln“ gegen das Schicksal der Laaer

Semmelmeyer zog den Vergleich zum SC Laa, der in der vergangenen Saison als Letzter abstieg: „Sie haben auch immer gesagt, dass sie mitspielen, und mussten dann runter. Da müssen wir mit allen Mitteln schauen, dass uns nicht das gleiche Schicksal widerfährt.“ Trotz all der Probleme glaubt der Obmann aber daran, dass man die Kurve noch kratzen könnte. Nichtsdestoweniger werde der Verein jetzt alles hinterfragen, sowohl Spieler als auch den Trainer, der machte die Probleme auf beiden Enden des Feldes aus: „Wir sind unglücklich vorm Tor und bekommen zu einfache Gegentore. Es steckt ganz einfach eine Unsicherheit drin, die Mannschaft braucht ein Erfolgserlebnis.“

Neuer Stil: „Spieler werden mich anders kennenlernen.“

Um wieder Erfolge feiern zu können, wird sich der Trainer selbst auch hinterfragen. Mit der Einstellung mancher Spieler ist Pöltl nämlich alles andere als zufrieden: „Es wirkt ein bisschen wie eine Wohlfühloase. Da hab' ich genauso meine Anteile daran, dass ich nicht mehr der so zugängliche Coach bin. Da muss ich mich auch verändern.“ Jetzt gehe es darum, dass die Wullersdorfer Kicker „munter werden“. Dahingehend kündigte Pöltl an: „Die Spieler werden mich da anders kennenlernen.“ Der Zeitpunkt sei gekommen, wo der Übungsleiter selbst der Siegertyp sein will. „Vielleicht kommt das zwei Wochen zu spät, aber ich werde jetzt so auftreten, wie ich auch als Spielertyp war, lauter und aggressiver.“

Die Trendwende muss aus Sicht des SKW so schnell wie möglich erfolgen, am besten schon nächste Runde. Da geht es nämlich ins Kellerduell nach Prottes, das genauso wie die Wullersdorfer noch keinen Sieg einfahren konnte. „Es liegt jetzt an der Mannschaft, die muss sich jetzt selbst rausholen. Weil die Qualität ist da, das sieht man vor allem in den ersten Halbzeiten“, appellierte Pöltl.