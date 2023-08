Mit einem Mann mehr verloren

Ab der 17. Minute war der SK Wullersdorf gegen den FC Marchfeld II in Überzahl. Möglichkeiten hatte man davor, aber auch danach zu Genüge. Trotzdem konnte der SKW zu keinem Zeitpunkt führen.

„Ein Spiel, das wir klar im Griff hatten. Durch Unvermögen haben wir kein Tor geschossen in der ersten Hälfte“, resümierte Coach Walter Pöltl über die Leistung und ärgerte sich zeitgleich über die Chancenverwertung. Der Übungsleiter will nun die positiven Aspekte aus der 1:2-Heimniederlage mitnehmen: „Ich erwarte mir jetzt, dass sich die Mannschaft an die Gebietsliga gewöhnt.“ Einer der Lichtblicke war Peter Balta. Der Routinier war in Halbzeit eins sehr präsent, ist aber weiterhin angeschlagen. „Er spielt noch immer mit einer gebrochenen Zehe, kann nicht wirklich trainieren.“ Balta gebe zwar alles am Feld, mehr als eine Halbzeit ist derzeit aber nicht möglich.

Einige Neuzugänge konnten bislang eher weniger in Erscheinung treten. David Ledecky fiel gegen Marchfeld II vor allem durch seine vergebenen Chancen auf. Josef Ctvrtnicek kam trotz einiger Ausfälle erst nach der Pause in die Partie. Auch bei Ozan Erkoc gibt es laut Pöltl noch Verbesserungsbedarf: „Da ist zu wenig Bewegung drin. Generell muss die Mannschaft jetzt verstehen, worum es geht.“ Nicht nur im Spiel der Kampfmannschaften gab es Highlights. Auch die Reserven sorgten für Gesprächsbedarf. Drei Marchfelder und ein Wullersdorfer flogen vom Platz.