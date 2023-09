Mit fast 50 musste der Obmann ins Tor

Es war der 4. November 2011, da bestritt Markus Semmelmeyer sein letztes Spiel als Wullersdorfer Stammtorhüter. Nach der Partie in Stronsdorf (2:5) gab der heutige Obmann sein Karriereende für die Kampfmannschaft bekannt. Der SKW stieg am Ende der Saison als Tabellenletzter in die 2. Klasse Pulkautal ab. Fast zwölf Jahre später spielt Wullersdorf in der Gebietsliga und Semmelmeyer kehrte wieder ins Tor zurück. Stammgoalie Kilian Eichhorn verletzte sich am Finger, Reservetormann Christian Vecera war noch rotgesperrt.

„Wollte die Mannschaft nicht hängenlassen“

„Ich hab mir schon genau überlegt, ob ich das mache. Ich wollte die Mannschaft nicht hängenlassen“, klärte der Obmann auf. Damit das kurzfristig angesetzte Comeback auch klappte, brauchte Semmelmeyer teilweise neues Equipment: „Die Schuhe waren schon noch von mir, das waren alte Sechser. Handschuhe musste ich mir ausborgen vom Christoph (Anm.: Winter). Ich hab' natürlich ein altes Paar von früher, aber die waren nicht mehr einsatzbereit.“

Mit seiner Leistung war der Torhüter eigentlich zufrieden. „Bis auf das zweite Tor, das wäre sicher haltbar gewesen, wenn man im Training ist. Aber das muss ich mir mit fast 50 nicht vorwerfen. Aber es war schon komisch, weil ich sehr schnell wieder einen totalen Ehrgeiz entwickelt hab', selbst wenn ich zehn Jahre nicht gespielt hab'.“

Rein sportlich lief es bei den Wullersdorfern am vergangenen Wochenende erneut nicht nach Plan. In Prottes traf man auf eine Mannschaft, die einen ähnlich schlechten Saisonstart hinlegte. Am Ende verlor man mit 1:3 und ist damit nur aufgrund des besseren Torverhältnisses nicht Letzter.

Dass es ohne Einser- und Zweierkeeper selbst in einem Kellerduell schwierig werden würde, war klar. Noch bitterer aus Sicht des SKW ist aber zum wiederholten Male die Art der Niederlage. Trotz 0:3-Pausenrückstand kam man im weiteren Verlauf noch einmal ran und hatte wieder einige Chancen. „Das war dann schon ein bisschen fad auch, dass wir alles vergeben haben. So verlierst du dann wieder. Trotz der Umstände wäre zumindest ein Punkt drin gewesen“, war Trainer Walter Pöltl ernüchtert. Obendrein wurde ein Fallrückzieher-Tor von Marko Micanovic wegen gefährlichen Spiels aberkannt.

„Was bei uns passiert, das glaubt man gar nicht“

Mangelnde Chancenverwertung, fehlendes Spielglück. Jetzt kam noch eine Tormann-Problematik dazu. Wullersdorf steht derzeit alles andere als gut da, Trainer und Obmann versuchen die derzeitige missliche Lage zu erklären. „ Alles, was bei uns gerade passiert, ist nicht normal. Wenn das jemand erzählt, was bei uns passiert, das glaubt man gar nicht. Wir müssen da jetzt intern zusammenhalten. Ich bin davon überzeugt, dass bessere Zeiten kommen“, konstatierte Semmelmeyer und betonte, dass es nicht nur Pech ist, was zu dieser Situation führte: „Es ist auch eine Qualitätsfrage. Der Aderlass im Sommer war in Wirklichkeit zu viel.“

Für Pöltl bleiben viele kleine Probleme und ein großes: „Wir sind hinten nicht stabil genug. Von 18 Gegentoren haben wir uns elf selbst geschossen. Es gab keinen Gegner, der uns an die Wand gespielt hat. Wir müssen jetzt weitermachen und endlich die Punkte holen.“