Rückendeckung für Pöltl

Zwei Spiele zu Hause zum Frühjahrsauftakt, nur ein Punkt und kein Tor erzielt – beim SK Miet-Tech Wullersdorf ist der Wurm drin nach dem 0:3 am Freitag gegen Neusiedl/Zaya. Als Trainer Walter Pöltl, Obmann Markus Semmelmeyer und Co. nach Spielende intensiv diskutierten, brodelte die Gerüchteküche. Doch Semmelmeyer fand am Sonntag klare Worte: „Bei uns wird es keine Schnellschüsse geben, Walter hat unsere vollste Rückendeckung.“

Ein großes Problem beim SKW sind die hochkarätigen Neuzugänge, die bisher enttäuschten. „Dass sie es können, haben sie schon in der Vorbereitung bewiesen, aber man muss ihnen klarmachen, dass es aktuell viel zu wenig ist“, findet Semmelmeyer, der davon sprach, dass es am Montagabend beim Training eine Aussprache gab, bei der auch mit den zwei Legionären (Anm.: Matej Palacka und Filip Pankarican) sowie Ex-Regionalligakicker Jovan Milutinovic geredet wurde. Zwei weitere, kleinere Probleme hat Semmelmeyer auch noch geortet: „Erstens fehlt uns ein Chef in der Mannschaft und zweitens sind wir offensiv zu harmlos, wir haben es in 180 Minuten nicht geschafft, eine wirklich gute Torchance herauszuspielen.“

Pöltl und sein Trainerteam wollen jetzt an vielen kleinen Schrauben drehen, damit das Wullersdorfer Werkl wieder ins Laufen kommt, idealerweise schon in Tulln. „Ich erwarte eine Reaktion“, so Semmelmeyer.