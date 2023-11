Versöhnlicher Abschluss

In der letzten Runde vor der Winterpause hatte der SK Miet-Tech SpeedConnect Wullersdorf das vierte direkte Duell vor der Brust. Nach Siegen über Neusiedl und Marchegg und einer Punkteteilung gegen Leopoldsdorf wartete nun das Tabellenschlusslicht Leobendorf II.

Und auch dieses Kräftemessen entschieden die Wullersdorfer für sich. Anfänglich in Rückstand geraten, glich Peter Balta per Weitschuss aus. In der zweiten Halbzeit gelang die Wende, wobei Coach Walter Pöltl das 1:2 als Knackpunkt bezeichnete: „Dann war es eine klare Angelegenheit. Der Treffer von Ozan (Anm. Erkoc) war der Öffner des Spiels.“ Obwohl es also phasenweise ausgeglichen war, gewann Wullersdorf schlussendlich deutlich mit 4:1.

Erinnerungen an die erste Saisonhälfte kamen auf

Der Spielverlauf kam Pöltl bekannt vor: „In der ersten Saisonhälfte wäre es für uns genauso gelaufen, wie es jetzt beim Gegner war." Nichtsdestoweniger fuhren die Wullersdorfer mit dem 4:1-Erfolg den vierten Saisonsieg ein und stehen damit – ungeachtet des Ergebnisses vom verschobenen Marchegg-Spiel – über dem Strich. „Das war ein positiver Abschluss, mit dem alle zufrieden waren“, war Trainer Pöltl froh, richtete seinen Blick aber gleich wieder nach vorne: „Jetzt geht es darum, dass sich viele im körperlichen Bereich verbessern.“

Verbesserungsbedarf gibt es jedoch nicht nur im körperlichen Bereich, auch spielerisch gibt es beim SKW noch Luft nach oben. Wie Wullersdorfs Cheftrainer selbst zugab, lag der Fokus zuletzt auf anderen Komponenten: „Ich habe da zuletzt keine technischen und taktischen Vorgaben vorgegeben, bei uns ist es einfach nur um den Kampf gegangen und da hat vor allem die Einstellung zuletzt gepasst.“