Zumindest das Ergebnis stimmte

Beim 5:2-Sieg in Marchegg zeichnete sich ein ähnliches Bild ab wie in der Vorwoche. Die Wullersdorfer spielten erneut nicht die Sterne vom Himmel, sammelten aber wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg.

Der größte Unterschied zum Neusiedl-Match war die Anzahl der Tore. Gleich fünfmal netzte der SKW gegen den Aufsteiger. Das lag jedoch eher an der Unterzahl der Marchegger als an der Offensivpower des Tabellenzwölften. Denn schon in der 53. Minute flog Christian Kletzer mit Gelb-Rot vom Platz. „Ein Spiel, das eher nicht auf hohem Niveau war“, resümierte Trainer Walter Pöltl, dessen gesamtes Fazit nicht begeistert klang: „Der Ausgang war positiv, viel mehr war es nicht. Es sind die drei Punkte, dir wir uns erhofft haben.“ Aber woran liegt es überhaupt, dass der SK Wullersdorf plötzlich die passenden Ergebnisse einfährt? Immerhin präsentierte man sich rein spielerisch vor Wochen noch besser, da fehlten aber die Punkte. Pöltl macht den zumindest punktetechnischen Aufwärtstrend an einer Sache fest: „Die Mannschaft funktioniert von der Kameradschaft her.“

Suttner-Rückkehr bis Winter unwahrscheinlich

Gegen Marchegg feierte Simon Fürnkranz übrigens sein Startelf-Comeback. Im Tor stand erneut Christoph Winter, eine Rückkehr von Szabolcs Safar ist aber nicht vom Tisch. Weniger wahrscheinlich scheint ein Einsatz von Markus Suttner in der Hinrunde. Pöltl klärte auf: „Heuer wohl eher nicht mehr. Wir sind noch in Gesprächen, das heißt, ich hab' ihm gesagt, er muss aushelfen nächste Woche. Aber schauen wir mal.“