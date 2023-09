Zwei Rote bei später Pleite

Kurz vor der Pause flog David Ledecky wegen Beleidigung vom Platz, nachdem er den SKW zwischenzeitlich in Führung brachte. In der 80. Minute bekam auch Onur Tufan Glattrot für eine Tätlichkeit. Und dazwischen, da machten es die Wullersdorfer eigentlich richtig gut, verwandelten einen 1:2-Rückstand in eine 3:2-Führung.

„Wir hatten das Spiel im Griff“, so Trainer Walter Pöltl. Nach dem Ausschluss von Tufan folgte aber die erneute Wende. Kurz vor Schluss erzielte Lassee das 4:3. „Das kommt ja nicht on ungefähr, da geht's auch ums Mentale, da darf der Kopf nicht nach unten gehen. Ich wünsche mir, dass die Spieler selbst Initiative ergreifen“, appellierte Pöltl. Die Mannschaft sei ehrgeizig gewesen und auch die Einstellung hat gepasst. Dennoch steht der SKW nach vier Spielen punktgleich mit Schlusslicht Leobendorf II auf Platz zwölf, ohne Sieg und mit den zweitmeisten Gegentoren. Pöltl betonte aber erneut: „Diese Mannschaft ist nicht schlecht. Da müssen sich wirklich jetzt alle selbst an der Nase nehmen.“ Ein großes Problem sind laut dem Übungsleiter die „Konzentrations-Geschichten“, das müsse die Mannschaft in den Griff bekommen.

Denn mit Ernstbrunn kommt nächste Woche ein Gegner, der sich nach einem ähnlich schlechten Saisonstart gegen Prottes wieder fangen konnte. Das letzte Duell gewann der SKE übrigens mit 3:4, das entscheidende Tor fiel in der Nachspielzeit. Die aktuellen Probleme von Wullersdorf sind es also nicht erst seit gestern da ...