Eine Stunde lang zu zehnt

Nach dem Hinspiel in Groß-Enzersdorf wurde viel über das erlaubte Maß an Härte gesprochen, und auch in Neudorf hatte Schiedsrichter Anton Loibl schnell mehrere heikle Szenen zu bewerten. Als Erster musste Julian Velisek vor der Tribüne ein hartes Tackling einstecken, dann stieß Neudorfs Harald Lahner direkt vor der Marchfelder Bank Lirian Sejdini um. Da war die Partie gerade einmal vier Minuten alt, und der FCN hätte gut und gerne einen Mann weniger sein können. "Bei einem anderen Schiri geht er vielleicht mit Rot für Tätlichkeit", gestand Trainer Christoph Prem.

So durfte sein Team zu elft weiterspielen, und Mitte der ersten Hälfte jubeln. Denn Markus Strebl machte es besser als wenige Minuten zuvor Lukas Bergauer, sein wuchtiger Kopfball nach einer weiten Freistoßflanke landete im langen Kreuzeck (26.). Prem staunte: "Ein Traumtor. Der Kopfball war schon von weit draußen."

Gelb für beide Seiten, für Liskowetz war's die zweite

Doch schon die 29. Minute passte dem Neudorfer Trainer so gar nicht ins Konzept. Wieder kam's vor der Marchfelder Bank zu einem Foul, für das Lazar Miletic Gelb sah. Das sorgte für Zwist zwischen Mark Liskowetz und Lirian Sejdini, der ebenfalls den Gelben Karton für beide nach sich zog. Bitter für den Neudorfer, der schon zuvor für ein Foul verwarnt worden war. Liskowetz flog mit Gelb-Rot vom Platz. Prem war wieder ehrlich: "Bei Hari (Lahner, Anm.) sind wir vielleicht ein bisschen von der Schaufel gesprungen. Und Mark seine Gelbe: Wenn er schon Gelb hat, darf er sich da nicht hinreißen lassen. Aber ja, der Bub ist 19 Jahre alt - ist passiert."

So waren weitere Neudorf-Chancen eher rar, lediglich Christoph Kimmel (46.) und Zdenek Sturma (55.) tauchten in aussichtsreicher Position vor FCM-Keeper Andreas Zehetbauer auf. Dessen Gegenüber Christoph Hirmer hatte mehr zu tun, hielt sich aber auch lange schadlos. Etwa bei einem Sejdini-Schuss in Hälfte eins, den Hirmer aus dem Kreuzeck fischte, oder als Miletic nur das Außennetz traf.

Sejdini traf im zweiten Versuch

Klappen sollte es letztlich doch durch Sejdini, der einen schönen Spielzug der Gäste im zweiten Versuch erfolgreich abschloss (68.). Die dickste Gelegenheit danach hatte Velisek, der alleine vor Hirmer vergab. Für seinen Trainer Willi Hawla war's am Ende "ein Powerplay". Der Sieg sei seiner Mannschaft zwar nicht vergönnt gewesen, mit dem Punkt konnte man aber gut leben: "Wir wissen ja um die Heimstärke Neudorfs. Und auch vom Spielverlauf her geht der Punkt in Ordnung."

Das fand abschließend auch Gegenüber Prem: "Wenn wir mit elf Leuten weiterspielen, bin ich überzeugt, gewinnen wir die Partie. So war Mannsdorf in der zweiten Halbzeit schon überlegen und wir sind viel nachgerannt. Aber wir haben das hervorragend gemacht. Ich bin stolz auf alle Spieler und mit dem Punkt zufrieden. Also den nehmen wir."

Neudorf - Mannsdorf-Großenzersdorf KM II 1:1 (1:0)

Samstag, 25. März 2023, Neudorf Bei Staatz, 150 Zuseher, SR Anton Loibl

Tore:

1:0 Markus Strebl (26.)

1:1 Lirian Sejdini (68.)

Neudorf: C. Hirmer - M. Charvat, M. Strebl, H. Lahner, M. Böhm - M. Liskowetz, T. Hirmer, L. Bergauer, C. Kimmel (63. S. Lehner) - D. Hirmer (74. D. Böck) - Z. Sturma; E. Fritz, K. Böck, P. Sturma, M. Stetter

Trainer: Christoph Prem

Mannsdorf-Großenzersdorf KM II: A. Zehetbauer - M. Mayer, S. Heuberger - E. Islami (87. U. Ucar), P. Furch - J. Velisek - L. Miletic - S. Gratt - J. Lebis (78. A. Koldzic) - L. Sejdini - K. Glück (73. P. Pokorny); B. Kern, S. Braun, S. Zant

Trainer: Wilhelm Hawla

Karten:

Gelb: Mark Liskowetz (22., Foul) bzw. Lirian Sejdini (29., Unsportl.), Lazar Miletic (29., Foul), Sylvester Heuberger (85., Foul)

Gelb-Rot: Mark Liskowetz (29., Unsportl.) bzw. keine