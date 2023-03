Ernüchternde Nullnummer statt Revanche

Das Hinspiel in Sieghartskirchen verlor der SK Miet Tech Wullersdorf mit 1:0. Am Samstagabend stand nun also die Rache für diese unerwartete Niederlage an. SVS-Trainer Sinisa Kulic sah am Beginn eine durchaus akzeptable Leistung seiner Mannschaft. Der 36-jährige trat in der ungewöhnlichen Doppelfunktion bestehend aus Trainer und Torwart auf und hatte in den ersten zehn Minuten nur wenig in der letztgenannten Rolle zu tun. Einzig Jovan Milutinovic testete Kulic in der sechsten Minute.. Besonders in den Luftduellen und bei zweiten Bällen behielt Sieghartskirchen häufiger die Oberhand. Insgesamt agierten der SVS sehr defensiv, setzte vermehrt auf lange Bälle und schnelle Konter. Für die erste gefährliche Gelegenheit der Gäste sorgte Amel Omanovic in der 16. Minute. Obwohl er aus vielversprechender Position abzog, war der Abschluss zu zentral und somit kein Problem für Wullersdorfs Schlussmann Christoph Winter.

Kurz darauf übte Filip Pankarican Druck aus, zuerst mit einem Schussversuch und dann mit drei Eckbällen innerhalb von vier Minuten. Die neu gewonnene Standard-Stärke des SKW war zu erkennen, wenn auch ohne Torerfolg. Zwei gute Möglichkeiten entstanden in dieser Phase der Partie. In der Folge hatten die Hausherren einige Chancen. So probierte Sebastian Graf mit zwei Distanzschüssen (26. Und 45.), Matej Palacka vergab nach Hereingabe von Thomas Winter (30.) und wieder einmal wurde es nach einem Corner von Pankarican brenzlich, diesmal versuchte es der Spielmacher direkt (40.). Im Gegenzug tauchte Omanovic erneut vor dem Wullersdorfer Tor auf, schoss aber drüber. Die beste Möglichkeit der ersten Hälfte fiel auf Seiten der Gastgeber. Milutinovic wollte nach Stanglpass von Winter per Hacke das 1:0 erzielen, das Leder wurde jedoch auf der Linie von einem Sieghartskirchner geklärt.

Ungefährliche Wullersdorfer nach der Pause

Die Kulic-Elf kam besser aus der Kabine, hatte zwei Minuten nach Wiederanpfiff ihren bislang beste Torchance. Nach einer Flanke von Toni Vastic spielte Omanovic Verteidiger und Goalie aus, doch sein Schuss wurde abgewehrt und ging aus spitzem Winkel knapp am Kasten vorbei. Im Anschluss übten die Rot-Weißen durch einen Corner und einen Distanzschuss weiter Gefahr aus, bevor sich das Spiel wieder beruhigte. Eine Gelegenheit bekam der SVS noch dank Simon Fürnkranz, der durch einen Fehler den gegnerischen Angreifer zum Abschluss einlud. Der Abschluss blieb jedoch ungefährlich.

Bis auf vier (!) Eckbälle in der Nachspielzeit kamen die Pöltl-Mannen danach nicht mehr in vielversprechende Situationen.

Die Stimmen zum Spiel:

Walter Pöltl, Trainer, SK Wullersdorf: „Wir haben keine Lösungen gefunden und nicht zum richtigen Zeitpunkt das 1:0 verpasst. Ich bin aber nicht ganz unzufrieden, es gibt aber noch ein paar Sachen zu verbessern. Wir haben einfach zu wenig Fußball gespielt und sind zu selten über die Seiten gekommen. Das war aber keine Arbeitsverweigerung der Mannschaft, der Gegner hat es uns auch schwer gemacht.“

Wullersdorf - Sieghartskirchen 0:0 (0:0)

Samstag, 25. März 2023, Wullersdorf, 120 Zuseher, SR Gerhard Daubeck

Wullersdorf: C. Winter - T. Winter - M. Popp, S. Fürnkranz - P. Balta - J. Milutinovic - S. Graf (62. J. Rohrer), M. Palacka (74. R. Aviles Gonzales), F. Pankarican - M. Vesely, A. Musanovic; K. Eichhorn, F. Pirkelbauer, S. Kitzler, F. Hochgatterer

Trainer: Walter Pöltl

Sieghartskirchen: S. Kulic - M. Ercegovac - T. Vastic - M. Azdajic (78. A. Krstic), A. Borjanovic, A. Basista - A. Omanovic - M. Schnabler - L. Azdajic - I. Bagara, J. Bejic (70. P. Böhm-Mendes); L. Figl, M. Mick, P. Tomic

Trainer: Peter Obritzberger

Karten:

Gelb: Filip Pankarican (35., Foul) bzw. Toni Vastic (90+2., Foul)