Prottes überrollt Laa

Das Auftaktduell in Prottes begann mit einem Wolkenbruch, der Anpfiff verzögerte sich um ein paar Minuten. Entschädigt wurden die Besucher im Barbarastadion dafür mit einem malerischen doppelten Regenbogen über der Gegentribüne. Für jene aus dem Laaer Lager wehrte die Begeisterung aber nicht lange. Denn Prottes begann druckvoll, erspielte sich in der vierten Minute bereits die zweite Ecke und nützte diese prompt zum 1:0 durch Stefan Krickl. Die Heimischen jubelten in neuem Gewande, SCL-Coach Josef Gottwald nahm es stoisch zur Kenntnis.

Die Herangehensweise seiner Elf blieb in der Folge zunächst gleich. Gut stehen und umschalten war das Ziel, mit Maximilian Zelger ließ sich der linke Mittelfeldmann gegen den Ball immer zurückfallen, um aus der Vierer- eine Fünferkette zu machen. Der gelang es allerdings auch nicht, das 2:0 zu verhindern. Krickl setzte sich im Gegenstoß gegen Laa-Neuzugang Michael Lloyd Philp durch und schickte den kreuzenden Michal Lörinczi tief, der in der Mitte Patrick Pöschl fand (21.).

Laa fand in der ersten halben Stunde nur zwei Kopfbälle vor, beide fielen deutlich zu schwach aus. Erst dann war auch im Protteser Strafraum mehr los. Erst servierte der auffällige Zelger mit letztem Einsatz einen mustergültigen Stangler für Lukas Grandits, den der aus kurzer Distanz im Rutschen übers Tor jagte (32.). Dann legte sich Mario Götz die Kugel in aussichtsreicher Position am Sechzehner zurecht, sein Freistoß strich links am Tor vorbei (33.).

Endgültige Entscheidung rund um die Pause

Wie es geht, zeigte neuerlich Prottes, das knapp vor Seitenwechsel auf 3:0 erhöhte. Linksverteidiger Dominik Goisauf übernahm nach einem Pöschl-Heber über die Kette direkt. Gleich nach Wiederbeginn folgte der vierte Streich. In Minute 71 durfte dann auch Laa das einzige Mal jubeln, ehe zwei Protteser Wechselspieler für den Schlusspunkt sorgten. Florian Helm traf die Stange, Richard Hrebacka krallte sich den Abpraller, umspielte den Tormann und schoss ein (79.).

Ihr Trainer Aljoscha Kroboth bilanzierte trotz des hohen Siegs nüchtern: "Das Ergebnis ist super, die Tore waren teilweise sehr schön. Spielerisch können wir es besser."

Laa-Trainer Josef Gottwald sah den Matchplan schon nach wenigen Augenblicken dahinschwimmen: "Wir treten auf, als wären wir irgendwo im gesicherten Mittelfeld. Alles, was du dir vornimmst, ist eigentlich in zwei Minuten dahin. Wir haben geglaubt, wir stellen uns gut hin und setzen Nadelstiche im Konter, aber wenn du nach zwei Minuten 1:0 hinten bist und bald darauf 2:0, ist alles dahin." Der Großchance von Grandits bei 0:2 trauerte Gottwald schon ein wenig nach, insgesamt war sein Fazit aber klar: "Es war einfach eine schlechte Leistung. Absolut nicht das, was wir uns vorgenommen haben."

Prottes - Laa / Thaya 5:1 (3:0)

Samstag, 25. März 2023, Prottes, 120 Zuseher, SR Sven Mayer

Tore:

1:0 Stefan Krickl (5.)

2:0 Patrick Pöschl (21.)

3:0 Dominik Goisauf (44.)

4:0 Michal Lörinczi (46.)

4:1 Petr Kirschner (71.)

5:1 Richard Hrebacka (79.)

Prottes: J. Grujbar - C. Schmoldas - S. Krickl (65. G. Pratsch), D. Kraupp, P. Pöschl, D. Vajdecka - D. Goisauf - M. Kröpfl - M. Lörinczi - J. Schmid (77. F. Helm) - P. Lindtner (65. R. Hrebacka); T. Hehinger, T. Amon

Trainer: Aljoscha Kroboth

Laa / Thaya: K. Bischof, I. Michal, M. Zelger, L. Grandits (HZ. D. Tötzl), L. Jacko, M. Götz, M. Kiss, M. Philp, P. Kirschner, R. Hribek, D. Maurer (55. F. Böck); P. Kmosko, J. Jakisch, S. Griesbacher

Trainer: Josef Gottwald

Karten:

Gelb: Paul Lindtner (61., Foul) bzw. Michael Lloyd Philp (68., Foul), Ivo Michal (73., Foul)