Seitfallzieher leitet Überraschung ein

Die Gäste kamen besser in die Partie, zwangen Neusiedl wie erwartet zu vielen Verteidigungsaktionen. Nach und nach schlichen sich aber Fehler ins FCK-Spiel, das sah auch Trainer Mario Handl so: "Es waren viele kleine Dinge, die sich summiert haben. So haben wir das Spiel aus der Hand gegeben.Zu viele unnötige Ballverluste bei uns, und Neusiedl war in den 50-50-Zweikämpfen das ganze Spiel über besser. Sie haben ihre Aggressivität sehr gut ausgespielt und am Ende auch verdient gewonnen. So ehrlich muss man sein."

Zu tun hatte die Überraschung auch mit einem spektakulären Treffer, für den Muharrem Swarat verantwortlich zeichnete. Neusiedls Sechser setzte nahe der Sechzehnerlinie zum Seitfallzieher an, nachdem Johannes Stadler hängengeblieben war. Der Kontakt mit dem Ball gelang perfekt, die Kugel schlug im langen Eck ein (25.).

Im Kollektiv verteidigt

In der Folge lebten die Gastgeber vom Kollektiv, es wurde gemeinsam gegen den Ball gearbeitet, gerutscht, gekämpft, gebissen, fand Sektionsleiter Roland Hallas. Lohn war der zweite Treffer Mitte der zweiten Hälfte. Neuzugang Mirza Muratovic schickte Oliver Straka in die Gasse, der Kapitän umkurvte den Torhüter und schob ein. "Dann war der Käse gegessen", sprach Hallas von der entscheidenden Szene. Mit einem Sieghatte er aber nicht unbedingt gerechnet: "Mit unseren Vorzeichen, der Vorbereitung, den Ausfällen ist das schon ein überraschendes Ergebnis. Aber ich glaube es ist nicht unverdient."

Fand wie erwähnt auch Handl, der seinem eigenen Team trotz des Fehlstarts keinen Vorwurf machte: "Sie haben sich wirklich reingehaut und alles gegeben, aber es hat einfach nicht gereicht."

Neusiedl / Z. - FC Klosterneuburg 2:0 (1:0)

Sonntag, 26. März 2023, Neusiedl/Zaya, 180 Zuseher, SR Michael Weber

Tore:

1:0 Muharrem Swarat (25.)

2:0 Oliver Straka (72.)

Neusiedl / Z.: C. Koller - D. Benedik, J. Stadler (60. K. Pribitzer), O. Straka, M. Muratovic (81. S. Martinec), I. Ciobanu, M. Swarat, H. Garagic, C. Komornik (86. B. Straka), F. Wenzl, M. Probst; J. Babirat, M. Friedemann, J. Ofenböck

Trainer: Robert Lesdedaj

FC Klosterneuburg: E. Zessner-Spitzenberg, P. Reske (60. D. Koch), D. Skukan (73. M. Hasan), S. Klicka (73. T. Schmidt), M. Breicha, M. Bora, S. Spiess (HZ. K. Reiter), E. Isik (86. U. Okoro), F. Barton, M. Grünzweig, Z. First; A. Aichinger

Trainer: Mario Handl

Karten:

Gelb: keine bzw. Moritz Breicha (41., Foul)