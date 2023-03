Tulln überraschte Hohenau

Hohenau musste ohne Manuel Kegler antreten, startete aber dennoch gut in die Partie und ging bereits in der dritten Minute durch Gouth in Führung, während die Tullner Innenverteidigung nicht gut aussah. Die Gastgeber, die in dieser Partie ohnehin nicht viel zu verlieren hatten, steckten allerdings nicht auf und kamen mit Fortdauer der Partie immer besser ins Spiel. Aus einer gesicherten Defensive heraus wurden die Hausherren stärker und glichen mit dem ersten Abschluss durch Josefik auch aus. Der zeigte bei dem Treffer seine Qualitäten, nahm das Leder schön mit und traf aus der Drehung.

Danach übernahm Tulln das Kommando über die Partie und wurde noch in der ersten Halbzeit belohnt. Hesek platzierte einen Ball aus sechzehn Metern mit einer Mischung aus Heber und Schuss genau im Kreuzeck und ließ dem Schlussmann der Gäste keine Chance.

Tulln blieb am Drücker

Auch im zweiten Durchgang hatten die Hausherren die Partie unter Kontrolle. Hohenau-Coach Rudolf Bily für den das Spiel die Meisterschaftspremiere mit dem SVH war, musste zu diesem Zeitpunkt bereits drei Spieler mit muskulären Problemen tauschen und Tulln ließ sich nicht aus der Bahn bringen. Hohenau hatte zwar durchaus Möglichkeiten auf den Ausgleich, aber auch der FC Tulln ließ einige Großchancen ungenutzt verstreichen. In der 60. Minute traf Novak dann aber im Nachsetzen zum vorentscheidenden 3:1.

In der letzten Minute der regulären Spielzeit stellte Hrubsa vom Punkt aus zwar noch auf 3:2, Tulln brachte den Sieg aber noch über die Zeit.

Stimmen zum Spiel:

FC Tulln Trainer Jürgen Fangmeyer: "Ich bin sehr zufrieden, wir haben uns kämpferisch sehr gut präsentiert und der Sieg ist hochverdient. Wir hätten sogar höher gewinnen können, wenn wir mit den Chancen besser umgegangen wären, aber jetzt freuen wir uns einmal über die drei Punkte."

SV Hohenau Trainer Rudolf Bily: "Ab dem 1:1 war unsere Leistung sehr enttäuschend. Da war keine Emotion, keine Disziplin und wir haben das System verloren. Wenn wir nicht mit Herz spielen, dann ist das ein großes Problem.

Tulln - Hohenau 3:2 (2:1)

Sonntag, 26. März 2023, Tulln, 180 Zuseher, SR Peter Kraft

Tore:

0:1 Erik Guoth (3.)

1:1 Robin Josefik (35.)

2:1 Andrej Hesek (43.)

3:1 Patrick Novak (60.)

3:2 Martin Hrubsa (90., Elfmeter)

Tulln: T. Weissinger - Z. Kucera, A. Kamenjasevic (80. A. Arnautovic) - A. Landsiedl - R. Josefik - J. Feldmann - J. Kopp (70. M. Knapp), L. Sgarabottolo - P. Novak - C. Kletzer - A. Hesek (77. T. Arnautovic); T. Proschinger, M. Vujica, P. Török

Trainer: Jürgen Fangmeyer

Hohenau: S. Wiedenbauer, M. Mihal, F. Marhofer, J. Oberrenzer, T. Tok (HZ. M. Skoda), M. Lörinczi, E. Guoth, F. Ribing (13. A. Kleibl), M. Veit (39. P. Kunicki), M. Hrubsa, L. Stetter; S. Sedlak, M. Weilinger, J. Bösel

Trainer: Rudolf Bily

Karten:

Gelb: Johannes Kopp (58., Foul) bzw. Erik Guoth (67., Foul), Lukas Stetter (70., Kritik)