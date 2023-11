Kein positives Ende im letzten Spiel von Batoha

Die verkorkste erste Hinrunde in der Gebietsliga hätte der SV Leobendorf II im letzten Spiel vor der Winterpause zwar nicht retten können. Mit einem Sieg gegen die zwölftplatzierten Wullersdorfer wäre man aber wenigstens mit einem guten Gefühl in die Pause gegangen.

Aber auch daraus wurde nichts: Trotz 1:0-Führung gab der SVL II die Partie in der zweiten Hälfte her. „Je länger das Spiel dauerte, desto mehr haben wir diese Grundtugenden vermissen lassen, das war dann einfach zu wenig“, fand Coach Markus Buchinger klare Worte. Ein positives Ereignis gab es für den Trainer am vergangenen Samstag aber doch: Patrik Batoha, seines Zeichens Ur-Leobendorfer und seit 1996 (!) beim Sportverein, wurde vor eigenem Publikum verabschiedet.

Karriereende nach 27 Jahren im SVL-Trikot

In den letzten eineinhalb Jahren spielte Batoha für die Zweiermannschaft der Leobendorfer, feierte im Vorjahr den Aufstieg in die Gebietsliga. „Er war so lange Spieler dieses Vereins, für mich war es eine Herzensangelegenheit“, erklärte Buchinger und unterstrich die sportliche Bedeutung des 33-jährigen Defensivmanns. Nicht nur aufgrund des Karriereendes von Batoha wird sich in der Winterpause bei Leobendorf II einiges tun. Buchinger kündigt an: „Wir müssen da wirklich viel tun.“