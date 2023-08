Statement gesetzt

In der vergangenen Woche setzten die Leobendorfer noch eine Schippe drauf. Nach einem verhaltenen Beginn in die Vorbereitung gabs unter der Woche einen 7:0-Kantersieg in Kreuttal, drei Tage später bestritt man auch die Partie in Langenlebarn siegreich.

Trainer Markus Buchinger wollte das 7:0 nicht überbewerten, sprach dennoch ein Lob an seine Mannen aus: „Die Grundtugenden haben alle gut umgesetzt. Im Gegenpressing und auch im Ballbesitz.“ Noch positiver fiel sein Fazit vom Auswärtserfolg beim Landesligisten aus: „Das hat mir echt gefallen und mich beeindruckt. Da waren super Aktionen dabei.“

Verletzungssorgen hat der Aufsteiger praktisch keine. Einzig Rechtsverteidiger Christian Steindl pausierte in der letzten Woche. „Da hoffen wir, dass er am Wochenende wieder spielen kann“, so Buchinger, der mit Vorfreude auf die neue Saison blickt. Dass seine Mannschaft vor allem mit Ball überzeugen kann, weiß Buchinger. Auch deshalb fokussiert man sich zurzeit auf andere Teilbereiche: „Der Ballbesitzfußball ist typisch für dieses Team. Reinbringen müssen wir die Komponente Zweikampf. Wir werden jetzt Gegner haben, die mindestens auf Augenhöhe sind.“