Erster Heimsieg im Frühjahr für „Siegharts“

Im dritten Heimspiel der Saison (das Nachtragspiel gegen Leopoldsdorf fand nach Redaktionsschluss statt) feierte der SVS den ersten vollen Erfolg auf eigener Anlage. Laut Coach Jürgen Boisits ein „Arbeitssieg“. Dennoch: dieser zählt genauso drei Punkte. Offensichtlich ist dem Trainer die Konsolidierung der Defensive schon weitgehend gelungen. In den letzten vier Runden unter seiner Ägide gab es nur drei Gegentreffer, davon zwei alleine im Spiel gegen Titelkandidat Neudorf.

„Wollen uns von Spiel zu Spiel weiterentwickeln“

„Wir wollen uns von Spiel zu Spiel weiterentwickeln“, lautet die simple wie logische Formel des Mannes aus Pyhra. Das Team scheint das auch anzunehmen. Gerade gegen direkte Konkurrenten wie im Falle von Mannsdorf II hat sich diese taktische Ausrichtung schon bewährt. Wieder spielte man „zu Null“, was zumindest schon einen Zähler garantiert. Wenn man dann so „Championsleague-Tore“ erzielt, wie Amel Omanovic, dann freut das natürlich das Team doppelt. Am Freitag steht das Derby gegen Muckendorf am Programm, da haben die Sieghartskirchner noch ein „Hühnchen zu rupfen“ - die 3:4-Niederlage (nach 2:0-Führung) soll ausgemerzt werden.