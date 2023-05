„Mourinho aus Pyhra“ schlug in Lassee zu

Wer das Spiel gegen Lassee am vergangenen Freitag verfolgte, der kann nicht frei von Gänsehaut gewesen sein. Was Sieghartskirchen hier in 100 (!) Minuten abzog, war selbst für altgediente Fußballhaudegen wie Eduard „Edi“ Scheuer nur schwer fassbar: "A Wöödpartie“ . Für die Umsetzung zuständig war natürlich der ganze Verbund an Spielern, zumindest diejenigen, die noch nach der 60. Minute auf dem Spielfeld standen.

„Setzen einen Schritt nach dem nächsten“

Taktgeber und Inspirator ist aber der neue Trainer Jürgen Boisits, der diese Defensivvariante seinen Offensivkünstlern wie Toni Vastic und Michael „Mini“ Mick erst schmackhaft machen musste. Mittlerweile wird es perfekt umgesetzt. Selbst 70 Minuten mit einem bzw. ab der 60. Minute mit zwei (!) Mann mehr auf dem Feld war der Titelkandidat Lassee nicht in der Lage, den SVS zu bezwingen. Die Rot-Weißen stemmten sich mit aller Gewalt gegen die Niederlage - im Gegenteil: Sie „bogen“ die Partie zu einem sensationellen 2:1-Erfolg. Boisits holt sich hier auch Inputs von Walter Brandstätter, einem väterlichen Freund - dem Trainer von SV Würmla, der auch mit seinem Team die Liga „rockt“. Der Mann aus Pyhra hat eine Einheit geformt aus hochbegabten Individualisten. Respekt, Respekt!