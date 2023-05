Lassee bleibt dran, Hohenau ist weg

Wochenlang war die halbe Liga in den Titelkampf involviert, vier Spieltage vor Schluss lichtet sich das Feld plötzlich. Klosterneuburg hat mit acht Spielen ohne Niederlage in Serie (sechs Siege, zwei Remis) eine kleine Lücke aufgerissen. Dahinter folgen Lassee mit vier Zählern Rückstand sowie Neudorf, Ernstbrunn und Prottes, die allesamt ein Spiel weniger ausgetragen haben und jeweils auf fünf beziehungsweise sechs Punkte heranrücken können.

Der Weg ins Ziel wird aber freilich immer kürzer, weshalb Prottes-Trainer Aljoscha Kroboth nach dem 0:0 in Neudorf schon ein wenig die weiße Fahne hisst: „Ich glaube, Klosterneuburg ist durch. Sie gewinnen halt jede Woche ihre Partien und wir nehmen uns gegenseitig die Punkte weg.“ Er ist aber auch mit Rang fünf nicht unzufrieden: „Es ist super, dass wir vorne dabei sind.“

In Lassee ist man nach dem 2:0-Erfolg über Hohenau keinesfalls zur Kapitulation bereit. „Wir hören dann auf, wenn es nicht mehr möglich ist“, sagt Trainer Martin Grabenbauer, das Selbstvertrauen nach dem nächsten zu Null ist spürbar. Der erfahrene Übungsleiter hat auch umgehend das Restprogramm parat und schöpft Mut daraus: „Klosterneuburg hat noch Prottes, hat noch Neudorf, hat auch noch Leopoldsdorf. Ich glaube, sie haben die weitaus schwerere Auslosung als wir. Aber natürlich ist jeder Gegner schwer. Es kann in den vier Wochen noch so viel passieren. Vielleicht läuft es ja sogar auf Endspiele in der letzten Runde hinaus.“ Da trifft Klosterneuburg auf Neudorf, während Lassee Prottes empfängt. „Daran will ich aber noch gar nicht denken“, fügt Grabenbauer an, „wir schauen von Woche zu Woche und versuchen die Spiele bestmöglich auszuführen. Wenn Klosterneuburg alles gewinnt, muss man eh gratulieren. Wenn nicht, wollen wir da sein.“

Nicht mehr da sein wird, was das Titelrennen betrifft, Hohenau – so viel steht seit Sonntag wohl fest. Obmann Roman Hallas akzeptiert das, aber nicht erst seit der Niederlage in Lassee: „Ich habe mit dem Titel schon vor drei Wochen abgeschlossen.“